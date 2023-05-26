Erkenci kirazları yağmur vurdu

Kiraz cenneti İzmir Kemalpaşa'da, olumsuz hava şartları sebebiyle erkenci kirazlarda yüzde 80 oranında hasar meydana geldi. Ürünlerini dere kenarlarına döken üreticiler, daha geç olgunlaşan ürünlerini hasat etmeye başladı. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, üreticilerin bu tür durumlarda zarara uğramaması için ilçede meyve kurutma tesisi kurulması talebini yineledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 86 bin dekar alanda 3 milyon kiraz ağacı yer alıyor. Mayısın ilk haftasında hasat edilmesi planlanan erkenci kirazlar ise olumsuz hava şartları nedeniyle çatladı ve mantar hastalığına yakalandı. Yüzde 80 oranında ürün kaybına uğrayan üreticiler, ancak yüzde 20'ye tekabül eden sağlam kirazları da maliyetini kurtarmayacağı gerekçesi ile ağaçta bıraktı. Bazı üreticiler, hasar gören ürünlerini dere kenarlarına döktü. Erkenci kirazda umduğunu bulamayan Kemalpaşalı çiftçiler, erkenci kirazlardan yaklaşık 10 gün sonra olgunlaşan Salihli ve Napolyon cinsi ürünleri hasat etmeye başladı. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ise üreticilerin bu tür durumlarda zarara uğramaması için ilçede meyve kurutma tesisi kurulması gerektiğini ifade etti.

“Meyve kurutma tesisi ile bu ürünleri değerlendirme imkanımız olabilirdi”

Kemalpaşa'da üretilen kirazların yüzde 30'unun erkenci kiraz olduğunu aktaran Oray, “Bu kirazlarda yüzde 80 oranında zararımız var. Hasat zamanı yağan yağmur kirazlarımızı çatlattı ve ürünler pazar değerini kaybetti. Üreticiler mallarını ağaçta bıraktı. Şu anda hem iç piyasaya hem de ihracata gönderilecek geç eren kirazları hasat ediyoruz. Hava yine kapalı. İnşallah afet olmaz ve erkenci kirazlardaki zararı kapatabiliriz. Erkenci kirazlar toplama maliyetini kurtarmadı. Hasarlı ürünler dere kenarlarına, yollara döküldü. Çatlayan ürünleri alternatif olarak değerlendirebileceğimiz bir tesis yok. Yıllardır bunu talep ediyoruz. Bu tür durumlarda bu ürünleri değerlendirebileceğimiz bir kompleksin kurulması gerekiyor. Meyve kurutma tesisi ile bu ürünleri değerlendirme imkanımız olabilirdi ve çöpe gitmezdi. Biz oda olarak kendi imkanlarımızla kiraz lokumu yaptık. Bunu geliştirmemiz lazım. Eğer burada bir tesis olsaydı bu yüzde 80'lik zarar olmazdı” dedi.

“Maliyetini kurtarmayacağı için toplamadık”

Üretici Recep Yaman, “Yaklaşık 35 dekar alanda kiraz üretiyoruz. Erkenci kirazlarımızı mayıs ayının ilk haftasında hasat etmemiz gerekiyordu ancak ayın ilk günlerinde yağmur yağdı ve mallarımızda yüzde 80'e varan bir zarar var. Kirazlarda çatlama oldu, mantar hastalığına yakalandı. Ürünler ağaçta kaldı, çoğu üretici toplayamadı. Sağlam olan yüzde 20'lik kısmı da maliyetini kurtarmayacağı için toplamadık. Bu ürünleri ağaçta bırakıp erkenciden 10 gün sonra eren ürünleri toplayabildik. Bu yüzden kirazlar tezgaha geç düştü ve biraz daha yüksek fiyata satıldı. Eğer erkenci kirazlar çatlamasaydı daha uygun fiyata satılabilirdi. Şu anda piyasada olan kirazlar, erkenci kiraz değil. Bu ürünlerimizde herhangi bir problem yok. Yetkililerin erkenci kirazlarda yaşadığımız soruna eğilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yağmur olmazsa ürünler çatlamadan toplayabiliriz”

Üretici Ayşe Yaman da “Erkenci kirazlarda sorun yaşadık. Hasat yapılamadı. Erkenci kirazlardan 10 gün sonra eren Salihli, Napolyon kirazlarımızı topluyoruz. İnşallah bu hasadımız çiftçilerimiz için iyi olur. Yağmur olmazsa ürünler çatlamadan toplayabiliriz. Yağmur olur ve gece sıcaklığı düşerse bu ürünlerde de çatlama olur. 10 gün boyunca hava müsaade ederse hasadımız bitmiş olur” diye konuştu.