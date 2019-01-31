Erkunt Traktör, Ege'ye özel modeller sunuyor

07-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Agroexpo Euresia Fuarı'nda yeni modellerini sergileyecek olan Erkunt Traktör, 2019 yılı sezonuna Egeli çiftçilerle birlikte başlayacak.

Türkiye'de yerli tasarım traktörleriyle sektörün en hızlı büyüyen firmalarından biri olan Erkunt, 2019 yılında da pazara sunduğu yeni ürünlerini, çiftçilerden gelen öneri ve talepleri değerlendirerek üretmeye devam ediyor.

Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga Saylan, Egeli çiftçiler tarafından büyük beğeni ve hayranlık toplayan Kısmet 58E ve Meyveci traktörleriyle yine fuarın gözdesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çiftçilere özel modeller

Saylan, "150'ye yakın ürün yelpazemize baktığımızda her ürünü kullanıcı için tasarlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Kendimizi hep çiftçi olarak gördük ve onların yaşamını deneyimlemeye, söylediklerini anlamaya çalıştık. Diğer taraftan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye pazarına ve ihracatta hedef ülkelere uygun olarak model sayılarımızı arttırdık. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun olmayan, çok pahalı ve giderleri çok yüksek traktör üretmek yerine, teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık. Ege'de bunun yaşayan örneğini görebiliriz; Meyveci ve yeni Kısmet Ailesi, bölge çiftçisinin talepleri doğrultusunda tasarlandı ve bugün baktığımızda, bu traktörler Egeli çiftçinin en çok tercih ettiği ürünlerimizin başında geliyor” diye konuştu.

Yakıt cimrisi traktörler var

Genel Müdür Saylan, günümüzde makineleşmenin artan bir ivmeyle önem kazandığına dikkat çekerek, başarılarının sırrını çiftçinin beklenti ve taleplerine kulak vermek olarak değerlendirdi. Saylan, bir tarım ülkesi olan Türkiye'de, yerli ve yabancı 32 traktör markasının bulunmasının pazardaki hızla artan makine ihtiyacını da kanıtladığının altını çizdi.

Tolga Saylan, çiftçilere özel tasarlanan, yüksek performansa sahip Nimet 75, güçlendirilmiş motoru ile yeni Servet 80 ve Servet 85 modellerinin fuarın ilgi odağı olacağını kaydetti.

Fuarda sergilenecek modeller hakkında bilgi veren Tolga Saylan şöyle devam etti:

"Egeli çiftçilerin gözdesi olan Kısmet 58 E, performansıyla öne çıkarken yakıt cimriliği ile de çiftçilerin cebini düşünüyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hem tarlada hem de meyve bahçelerinde çiftçiye kolaylık sağlayan ürün, yurt dışında da yoğun talep görüyor. Ege'de hemen hemen çoğu meyve bahçesinin vazgeçilmezi arasında gösterilen Erkunt Meyveci traktörler, yüksek manevra kabiliyeti ve şık tasarımlarıyla Egeli çiftçilerin kalbini çalmayı başardı. Çiftçilerle sıkı sıkıya bağ kurmuş olan bu modellerin yanı sıra 2019 yılının ilk fuarında yine Ege'nin uğuruna inanarak yeni tarla tipi ürünler sunacağız. Nimet 75E, E+ Serisi, güçlendirilmiş motor gücü ile yeni Servet 80 Lüks, E ve E+ Serisi ile Servet 85 aynı serilerde çiftçilerimizle buluşacak. E serileri yeni ürünlerde; 12 ileri 12 geri ve opsiyonel olarak sunulan 24 ileri 24 geri vites seçeneği, lüks serilerinde ise debriyaja basmanıza gerek duymadan kademe vites geçişini sağlayan PowerShift Hi-Lo şanzıman, standart olarak sunulan 4 hidrolik çıkış ve daha birçok özellik bulunmaktadır. Hem yeni ürünlerimizi hem de bağ-bahçe ve seracılıkta en çok tercih edilen ürünlerimizi yakından incelemek ve görüşleri ile AR-GE çalışmalarımıza destek olmak isteyen çiftçilerimizi standımıza davet ediyoruz."