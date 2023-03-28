Erman Güraçar: “Yarım bıraktığımız işi tamamlarız”

Sezona Karşıyaka'da başlayıp daha sonra yeşil-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Erman Güraçar, “Yarım kalan işimizin başına tekrar geri döner ve bitiririz, şu anda Karşıyaka'dan kimse bize ulaşmadı” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Teknik Direktör Erman Güraçar yönetiminde başlamış ancak 15. haftadaki 52 Orduspor FK mağlubiyeti sonrasında tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Daha sonra Kaf-Kaf, takımı Selahaddin Dinçel'e emanet etti. Dinçel'in de bir türlü istenilen sonuçları alamaması üzerine bugün sabah saatlerinde kendisine de veda edildi. Bu gelişme üzerine İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Erman Güraçar, “Takımı sezon başında biz kurduk. Şampiyon olmayı çok istiyorduk fakat daha sonra yollar ayrıldı. Şu anda kulüpten bana gelen herhangi bir teklif yok ama gelirse görevden kaçmayız. Yarım bıraktığımız işi geri dönüp, tamamlarız” diye konuştu.

Öte yandan bu sezon Karşıyaka'nın başında 14 maçta görev yapan Erman Güraçar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etmişti.