Erman Güraçar'ın Karşıyaka karnesi

Karşıyaka'da ikinci dönemini geçirecek olan Erman Güraçar, yeşil-kırmızılıların başında çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ocak 2022'de takımın başına Erman Güraçar'ı getirmişti. 2021-2022 sezonunu başarılı bir şekilde tamamlayan 48 yaşındaki teknik adam, çıktığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 8. sırada noktaladı. Güraçar ile Karşıyaka yönetimi, yeni sezonda da devam kararı aldı ve tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Daha sonra 2022-2023 sezonunda İzmir temsilcisinin başında tüm kulvarlarda 16 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alınca ligde lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 8 puan gerisine düştü. Durum böyle olunca Karşıyaka yönetimi ve Erman Güraçar bir araya gelip karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Erman Güraçar'ın yerine takımın başına gelen Selahaddin Dinçel de beklentileri karşılayamayınca yeşil-kırmızılı camia, sezon ortasında takımdan ayrılan Erman Güraçar'ın tekrar takımın başına getirildiğini dün öğleden sonra sosyal medya hesaplarından açıkladı. Açıklamalarda bulunan Gürçaçar, “Bu takımın oluşturulmasında çok büyük bir sorumluluğum var. O sorumluluk bilinci beni tekrar buraya getirdi. Üst lige çıkmak dışında başka hiçbir beklentimiz yok” diye konuştu.