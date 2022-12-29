Ertuğrul Gazi Metin, rakiplerine duvar ördü

Altekma'da forma giyen milli voleybolcu Ertuğrul Gazi Metin, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

Altekma'nın milli voleybolcusu Ertuğrul Gazi Metin, ligin ilk yarısındaki performansıyla dikkat topladı. Başarılı orta oyuncu AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısında toplam 29 blok sayısı üreterek, ‘Ligin en iyi blokörü' sıralamasında ilk 5 içinde yer aldı. Altekma'ya, Galatasaray'dan transfer olan 26 yaşında 2.03 boyundaki milli oyuncu, sezonun ikinci yarısında 36 blok sayısıyla bu kategoride zirvede olan TÜRŞAD'dan Hakan Polat'ı yakalamaya çalışacak. Ertuğrul Gazi, 13 haftada kendisinden sadece 7 blok fazla yapan Hakan'ı yakalayarak, sezonu en iyi blokör olarak tamamlamayı hedefliyor.