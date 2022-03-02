ESHOT otobüslerine tekerlekli sandalye ayarı

Özellikle çift ya da arkadaş olan engelli vatandaşlar, bundan böyle aynı otobüste birlikte seyahat edebilecek.

Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların toplu ulaşımda birlikte seyahat edememe sorunu çözüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, uygun otobüslerde koltuk tadilatı yaparak tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesini artırdı. İlk etapta tadilatı tamamlanan 50 solo otobüs, özellikle yoğun kullanılan hatlarda hizmet vermeye başladı.

Birlikte seyahat edebilecekler

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, engelli vatandaşların en büyük taleplerinden birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti, şöyle konuştu:

“Engelli çiftler, arkadaşlar, solo otobüslerimizde birlikte seyahat imkânı bulamıyordu; çünkü bu araçlarımız, fabrikasyon olarak, tekerlekli sandalyeli bir yolcu taşıyabiliyordu. Uygun otobüslerimizi tadil ederek, engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Tekerlekli sandalyeli iki yolcunun birlikte biniş yapabildiği araçların sayısı, kısa süre içinde 292'yi bulacak.”

ESHOT imkânlarıyla yapılıyor

ESHOT Genel Müdürlüğü Karoser ve Otoboya Şube Müdürü Ersel Çetin ise çalışmanın teknik detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Filomuzdaki uygun araçlarda, iki koltuğu söküyor, bir tekli koltuğun da yerini değiştiriyoruz. Güvenlik ve konfor açısından ilgili mercilerden onaylar alınıyor ve araçlarımız yeniden ruhsatlandırılarak trafiğe uygun hale getiriliyor. Tadilat işlemlerinin tamamını atölyemiz imkânlarıyla ve kendi personelimizle yapıyoruz.”

“Eskiye nazaran çok iyiyiz”

Hizmetten yararlanan engelli vatandaşlardan Saliha Yılmaz, “Bizim için çok iyi oldu. İki arkadaş aynı anda otobüslere binemiyorduk. Son dönemde engelli erişimine yönelik pek çok çalışma var. Çok memnunuz. Eskiye nazaran çok daha iyiyiz” diye konuştu.

“Bizim için büyük handikaptı”

Tekerlekli sandalyeli Bayram Koçak da, “İki kişinin araca binememesi bizim için çok büyük handikaptı. Evli arkadaşlarımız var. Birlikte seyahat edemiyorlardı. Bu durum sona erdi. Tabii ki başka eksiklerimiz var. Zamanla bunlar da giderilecek."