ESHOT'un 5 milyarlık bütçesi onaylandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı'nı kabul etti. 2023'te ESHOT'un gelir bütçesi 4 milyar 300 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, gider bütçesi ise artan maliyetler nedeniyle bir önceki yıla oranla yüzde 192 oranında artış göstererek 5 milyar 321 milyon TL olarak kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısının altıncı birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapıldı. Meclis gündeminde ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. ESHOT'un 2023 yılı tahmini gelir bütçesi 4 milyar 300 milyon 800 bin TL, gider bütçesi ise 5 milyar 321 milyon TL olarak kabul edildi. Açık fazlanın finansmanı 1 milyar 20 milyon 200 bin TL oldu. Akaryakıt giderleri ve maliyetlerdeki büyük artışın dikkat çektiği 2023 yılı gider bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 192 artması öngörüldü.

Akaryakıt 3 yılda yüzde 281 artış gösterdi

ESHOT bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu adına söz alan CHP Meclis Üyesi Raşit Dirim, ESHOT'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dirim, “ESHOT'un 2023 bütçesi, pandemi döneminde ve sonrasında kurumun mücadele etmesi gereken konuların genişlemesiyle hazırlandı. 2019 yılında motorinin litre fiyatı 6 lira 29 kuruşken, bugün ise yüzde 281 artışla 23 lira 95 kuruşa çıktı. Ülkemizde yaşanan enflasyon, elektrikte, yedek parça gibi birçok alanda yüzde 200 ile yüzde 500 oranlarında artışa neden olmuştur. ESHOT'un maliyetleri de giderek artmaktadır. İzmir'de toplu ulaşımın yüzde 48'ini taşıyan böyle bir önemli kurumun hasılat verilerine baktığımızda kurumun 2019 yılında ortalama aylık 100 TL gelirine karşılık 186 TL gideri bulunurken, bugün her 100 TL gelirine 408 TL gideri bulunmaktadır. UKOME'de asıl yönetim yetkisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olması gerekirken, merkezi idare yönetmelikte yaptığı değişiklikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iradesi merkezi idarenin atadığı bürokratlara geçti. 2019'dan bugüne akaryakıta 60 kez zam geldi. Bu süreçte toplu ulaşım tarifesi ise UKOME'nin engellemesi nedeniyle sadece iki kez güncellenebilmiştir” şeklinde konuştu.

“Bakanlıktan borçlanma yazısı hala cevaplanmadı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüs alımı ve ESHOT'un artan yüklerini azaltmak için yaptığı borçlanma talebini hatırlatan Dirim, talebin bakanlıkça halen cevaplanmadığını söyleyerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT'u mali yönden yıpratan uygulamaların olmaması gerekir” dedi.