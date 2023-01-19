ESHOT'un mazot tankerleri yangın söndürmede kullanılacak

ESHOT Genel Müdürlüğünün bir süredir atıl durumdaki iki mazot tankeri, yangın söndürme aracına dönüştürülerek İtfaiye Dairesi Başkanlığına devredildi. Biri 26 diğeri ise 35 tonluk iki araç sayesinde ekipler yangınlara daha etkin müdahale ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bir süredir atıl durumdaki iki mazot tankerini İtfaiye Dairesi Başkanlığına devretti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yangın söndürme tankerine dönüştürülerek İzmir İtfaiyesi tarafından kullanılmaya başlanan biri 26 diğeri ise 35 tonluk iki araç sayesinde yangınlarla mücadelede itfaiyenin eli para harcamadan güçlenmiş oldu. 35 tonluk araç petrokimya tesislerinin yoğun olduğu Aliağa'da, 26 tonluk tanker de Torbalı'da kullanılıyor.

"Bu araçları havuz gibi kullanıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, küresel iklim krizi ile birlikte yangınların artık daha büyük ve tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek “Özellikle büyük sanayi ve iş yeri yangınlarında suyun taşınarak kullanılması konusunda sorunlar yaşanabiliyordu. Yangınlara 2 buçuk, 5, 15 ve 18 tonluk su tankerleri ile müdahale ediliyor ama İzmir'de çok sayıda sanayi bölgesi var. Bu nedenle riskli. Büyük yangınlara müdahalede su çok çabuk bitiyor. Türkiye'de 35 tonluk su tankeri ilk kez bizim itfaiyemizde hizmet vermeye başladı. Bu araçları havuz gibi kullanıyoruz. Suyu merkezde tutarak tüm yangının kontrolünü sağlıyoruz. Zamanla yarışıyoruz ve bu durumda suyun doğru kullanılması bize büyük artı sağlıyor” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Müdürü Aydın Mutlu da her iki tankerin yangınlara müdahalede ciddi faydasının olduğunu belirtti. Mutlu, şunları söyledi: “Bu iki tankeri, büyük orman yangınlarında, fabrika yangınlarında su ihtiyacımızı karşılaması için revize ettik. Tankerlerden birini Torbalı'da bir fabrika yangınında kullandık ve çok faydasını gördük.”