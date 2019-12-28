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Eşinden şiddet gören kadını polis kurtardı, koca serbest kaldı

İzmir’in Balçova ilçesinde, iddialara göre boşanmak üzere olduğu eşi tarafından darp edilen kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, iddialara göre boşanmak üzere olduğu eşi tarafından darp edilen kadın, polis ekiplerince kurtarıldı. 14 ayrı suçtan sabıkası olan, eşinin şikayetçi olduğu Anıl K., savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Balçova ilçesinde yaşayan Anıl K., boşanma aşamasındaki eşi Helin K.'yı (20) iddiaya göre Balçova ilçesindeki evinde darp etmeye başladı. Sesler üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddet gören kadını kurtarırken Anık K.'yı yakaladı. Şiddet mağduru Helin K. eşinden şikayetçi oldu. 14 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenilen Anıl K.'nın evinde arama yapan polis ekipleri; esrar, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bonk, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde 1 adet mermi ele geçirdi.


Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anıl K., adliyeye sevk edildi. Anıl K. savcılık tarafından serbest kaldı.

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