Eşini oklavayla döven adam, tanığı da tehdit etmiş

İzmir'de eşini oklava kırılıncaya kadar döven adamın yargılandığı davada, sanığın mahkemeye getirmeye çalıştığı tanık, sanık tarafından kendi lehine ifade vermesi için tehdit edildiğini de söyledi.

İzmir'de Uğur Coşguner'in, eşi S.C.'yi kıskançlık nedeniyle kendisini oklava kırılıncaya kadar dövdüğü iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında eşinden şikayetçi olan S.C. ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz yargılanmasına devam edilen Uğur Coşguner ise sağlık sorunlarını sebep göstererek katılmadı.

Sanık tarafından eşi S.C. ile ilişkisi olduğu iddia edilen L.B.'nin kardeşi B.B., tanık olarak verdiği ifadede, kardeşi ile S.C. arasında herhangi bir ilişki olmadığını savundu. Emlakçılık yaptığını ve hemen her gün Coşguner'e ait işyerinde kahvaltı yaptığını anlatan B.B., “S.C. devamlı eli yüzü mosmor şekilde dolaşırdı. Onun eşinden dayak yediğini bilmeyen yoktur. Kardeşim bana telefon açtı ve S.C.'nin artık eşinin evine gitmek istemediğini ve ona 1-2 günlüğüne kalması için 1+1 ev bulmamı istedi. Ben de aile içi meseleye karıştığı için kardeşime kızdım” dedi.

“Sanığın kardeşi ifade vermem için tehdit etti”

Sanığın tahliye olur olmaz kendisini aradığını ve tehdit ettiğini söyleyen B.B., “Sanığın kardeşi O.C. ile de 3 kez görüştük. Beni tehdit ederek kardeşimin Uğur Coşguner'le ilişkisi olduğunu söylememi istedi. Duruşmaya gelip bu yönde ifade vermem için beni tehdit etti” şeklinde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ise sanık tarafından iddia edilen aldatma olayının kurgudan ibaret olduğunu savundu.

Hakim, tarafların esas hakkında savunma hazırlaması için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

İzmir'de 2017'nin Ağustos ayında yaşanan olayda Uğur Coşguner, kıskandığı için 14 yıllık eşi S.C.'ye işkence yaptığı iddia edilmişti. Eşine odaya gidip üzerini çıkarmasını ve elinde oklavayla beklemesini isteyen Coşguner'in eşini önce oklavayla dövdüğü, bu kez de parmağını kırdığı iddia edilmişti. S.C. eşinden şikayetçi olmuş ve Uğur Coşguner tutuklanmıştı.