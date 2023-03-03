Eşini öldüren sanığa 3 suçtan ceza talebi

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında iddianame hazırlanırken, savcılık zanlı hakkında 3 farklı suçtan ceza talep etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı atölyesi sahibi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Y.'ye (52) ulaşamayan yakınları, 22 Ekim 2022'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Hülya Şellavcı Y.'nin tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak Hülya Şellavcı Y.'nin boşanma davası açtığı eşi Kaffar Y.'nin (59) yakalamak için çalışma başlattı. Kaffar Y.'nin, Hülya Şellavcı Y.'nin öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı. Polis, kaçan Kaffar Y.'nin 8 Kasım'da Konak ilçesinde saklandığı arkadaşı M.G.'nin (67) evinde yakaladı. Kaffar Y. ve arkadaşı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kaffar Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar olan Kaffar Y. ile ilgili ilk iddianame, "kadına karşı tehdit", "hakaret", "ısrarlı takip" ve "basit yaralama" gibi suçlardan hazırlanırken, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayete ilişkin ağır ceza mahkemesinde yapılacak yargılamayla ilgili iddianamenin hazırlanması beklenirken, Hülya Şellavcı Y. için Adli Tıp Kurumu ve kriminal raporları da tamamlandı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, tabancayla açılan ateş sonucu Hülya Şevvalcı Y.'nin kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından yaralandığı ve ölüme sebep başka bulgunun olmadığı ortaya koyuldu. Kriminal raporunda ise sanığın üzerinde bulunan tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

Hülya Şellavcı Y.'yi öldürdüğü iddia edilen Kaffar Y. hakkındaki soruşturma tamamlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Kaffar Y. hakkında, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, "silahla gece vakti yağma" suçundan 15 yıla kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezaları talebiyle dava açıldı.

Olay gününün de anlatıldığı iddianamede, sanık Kaffar Y.'nin, iş yerinin bodrum katında yalnız çalıştığı sırada Hülya Şellavcı Y.'nin dükkanına girdiği; bazı eşyaları, cep telefonunu ve miktarı belirsiz parasının bulunduğu çantasını aldığı, eşine yakın mesafeden ateş açtığı, merminin sağ arka kulağından girmesi sonucu kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sanığın ifadesinde, Hülya Şellavcı Y.'nin silahı alnına dayayarak ‘Sık lan, ben zaten ölmüşüm' dediğinin de hatırlatıldığı iddianamede; silahın ateş aldığı savunmasında bulunmuş ise de maktulün başına mermi girişinin ölü muayene ve otopsi tutanaklarında anlaşılacağı üzere alın bölümünden değil sağ kulak arka bölümünden olduğu, mermi çekirdeğinin Hülya Şellavcı Y.'nin başının içinde kalmasından dolayı mermi çıkışı izinin bulunmadığı, şüphelinin savunmasında gerçeği yansıtmadığı tespitine de yer verildi.