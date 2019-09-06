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Eşini öldürüp intihar etti

İzmir’de boşanmak üzere olduğu eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru Erdoğan S.

İzmir'de boşanmak üzere olduğu eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru Erdoğan S., intihar etti.


Olay, İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan S., boşanmak üzere olduğu eşi Özlem S. ile sabah saatlerinde oturdukları apartmanın önünde tartıştı. Erdoğan S., tartışma sırasında yanındaki tabancayla eşine ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan S. ve Özem S.'nin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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