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Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından kalan eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman’ın cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından kalan eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman'ın cansız bedenine ulaşıldı.


Geçtiğimiz cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Ekiplerin enkazda gece gündüz çalışmaları devam ederken, eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman'dan acı haber geldi. Ekipler, Duman'ın cansız bedenine ulaştı.

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