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Eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı cezaevine gönderildi

“Zimmet” ve “irtikap” suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanan eski CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy adliyeden tutuklu kalacağı cezaevine gönderildi.

“Zimmet” ve “irtikap” suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanan eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy adliyeden tutuklu kalacağı cezaevine gönderildi.


Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında “zimmet” ve “irtikap” suçlarından gözaltına alınan, aralarında eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.


Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararının ardından Menemen Adliyesinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve diğer 10 kişi izmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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