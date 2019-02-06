Eski emniyet müdürü Fahrettin Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski Elazığ Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

2008-2011 yılları arasında Elazığ Emniyet Müdürlüğü ve 2011 yılında Tahran Büyükelçiliği Emniyet Müşavirliği görevlerinde Fahrettin Coşkun (62) zatürre teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziemir Gülhane Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı için Coşkun'un Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu. Tabutun üzerine ise yıllarca başından çıkarmadığı, rütbesini temsil eden polis kepi konuldu. Cenaze namazına Fahrettin Coşkun'un eşi Silva, kızı Aslı, oğlu Volkan Coşkun ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz ve çok sayıda polis meslektaşı katıldı.

Fahrettin Coşkun'un cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.

Fahrettin Coşkun kimdir?

1957 yılında İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç beldesinde dünyaya gelen Fahrettin Coşkun'un 'İlkokulu Sarnıç beldesinde, Ortaokulu Gaziemir ilçesinde bitirdi. Coşkun, 1972-1973 yılında Polis Kolejine girdi. 1979 yılında Polis Akademisini bitirerek, Ordu İli Fatsa İlçesine atandı. İki yıl Fatsa ilçesinde çalıştıktan sonra 1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığına atanan Coşkun, 1982 yılında İzmir ili Foça İlçesinde üç ay süren kara komando kursunu başarıyla bitirdi. 1983 yılında ABD Washington şehrinde bölgesinde bir ay süren V.I.P. (Very Important Personel ) kursunu başarı ile bitiren Coşkun, 1985 yılında Yurt dışı Misyon Koruma Sınavlarını kazanarak Avustralya Başkenti Sydney'deki Türkiye Başkonsolosluğunda görev aldı. İzmir İlinde 1991-2002 yılları arasında Adnan Menderes Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Devlet Büyükleri Koruma Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı, görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılı Temmuz ayında Emniyet Şurasında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Coşkun, Mayıs 2006'da Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttü. 2008 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 2011'de Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Emniyet Müşavirliğine atanmıştı. Merhum Coşkun evli ve 2 çocuk babasıydı.