Eski eş cinayeti davasında ceza ehliyeti raporu bekleniyor

İzmir'de, birlikte yaşadığı eski eşini öldürdüğü için aldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak, yeniden yargılandığı davada, sanık için istenen ceza ehliyeti raporunun gelmemesi üzerine duruşma ertelendi.

İzmir'de, birlikte yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen ve cezası Yargıtay tarafından bozulan sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, Bandırma 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanığın ceza ehliyeti yönünden rapor istenen, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan cevap gelmemesi üzerine raporun beklenmesi için duruşma ertelenirken, sanık Uğur Bunyak'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2014 yılında Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Müebbet hapse mahkum edilen Uğur Bunyak'ın cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bu karar bozuldu.