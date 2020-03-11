İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İzmir’in Tire ilçesinde, eski kocası tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Melek Dağyel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, eski kocası tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Melek Dağyel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Tire ilçesinde yaşayan Melek Dağyel, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinde bir buçuk ay önce boşandığı eski kocası Ercüment A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dağyel için Tire ilçesindeki Lütfi Paşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Dağyel'in yakınları, törende gözyaşı döktü. Cinayete kurban giden Dağyel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.


Öte yandan, eşini öldüren ve olay sonrası gözaltına alınan Ercüment A., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.