Eski eşini kaçırdı, yanındaki erkeği tüfekle vurdu

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşini bir erkekle gören şahıs, önce adamı vurdu sonra eski eşini arabayla kaçırdı. Şahıs, polisin takibi sonucunda yakalanırken, yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. isimli şahıs, eski eşi D.İ ile beraber evden çıkan ve daha sonra arabaya binen C.B.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. C.B.'yi ağır şekilde yaralayan S.D., eski eşi D.İ.'yi kiraladığı aracına zorla bindirerek kaçırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan C.B., ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek S.D.'nin kaçtığı kiralık aracı takibe aldı ve S.D., Menemen ilçesinde durdurularak yakalandı. Polis ekipleri, S.D. ve D.İ.'nin ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Öte yandan olayda yaralanan C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.