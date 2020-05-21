Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un yargılanmasına devam edildi

İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanarak Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi.

Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü iddiasıyla 16 Aralık 2019'da ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrılmış, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan ve görevden alınan Oğuz'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İçişleri Bakanlığına gönderilen raporda, Oğuz'un telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'un olmadığı, örgüte ait bankada hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve hakkında FETÖ/PDY üyelerince kurulduğu yönünde beyan bulunan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneğinde üyeliklerinin bulunduğu belirtildi. Oğuz hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, avukatlarının tahliye talebi ise reddedildi.