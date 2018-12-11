Eskinazi: "Rakamlar, Türk ekonomisinin acil inişi kazasız yaptığını ortaya koyuyor"

6'lık büyüme rakamını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin acil inişi en az hasarla yaptığının göstergesi olarak niteledi.

Türkiye'nin 2017 yılının tamamında yüzde 7,4'lük büyüme rakamına ulaştığını; ancak bu büyümede üretim ve ihracatın etkisinin sınırlı olduğunu anlatan Eskinazi, "Kaynaklarınızı katma değer üretmeyen alanlara aktardığınızda bunun sürdürülebilir bir büyüme doğurmayacağını yaşayarak gördük. Türkiye, bundan sonraki süreçte üretim ve ihracat eksenli büyümeyi kendisine rota edinmesi gerektiğini acı tecrübelerle gördü. Büyüme rakamları Türk ekonomisinin acil inişi kazasız yaptığını ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Üretim yapan her fabrikanın üretiminin en az yüzde 50'sini ihraç etmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren Eskinazi şöyle devam etti:

"Türk ekonomisindeki durgunluğu aşmanın yolu ihracatımızı arttırmaktan geçiyor. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.5'luk büyüme kaydetmiş bir ekonominin, ekonomisinin ciddi bir dar boğazdan geçtiği süreçte yüzde 1.6 büyümesi küçümsenmemeli, yılın dördüncü çeyreğinde ve 2019 yılında tekrar daha yüksek büyüme rakamlarını yakalayabilmek için üretim ve ihracat eksenli bir rota belirlemeli. Yabancı yatırımcıya güven verecek adımları da hızlıca attığımız takdirde içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulabiliriz."