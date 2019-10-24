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Esnaf, çocuğu ölümden böyle çekip aldı

İzmir’in Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuk, esnafın dikkati sayesinde yoldan geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İzmir'in Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuk, esnafın dikkati sayesinde yoldan geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Olay, Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre annesiyle alışveriş için süpermarkete giden küçük bir çocuk, bir anda caddeye doğru koşmaya başladı. Bu esnada çocuğun yola fırladığını gören bir esnaf, ani bir refleks ile çocuğu hızla gelen bir kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.


Esnafın küçük çocuğu kurtarma anları bölgedeki bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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