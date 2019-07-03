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Esnaf, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinden yangın seferberliği

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte esnaf da müdahalede bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte esnaf da müdahalede bulundu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Zafer Mahallesi'ndeki İzmir-Aydın otobanı Işıkkent gişeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri ve Balık Hali yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın sonrası bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Esnaftan kaza ve kürekle müdahale


Alevlerin yan tarafta bulunan kuru otlarla kaplı tarlaya sıçramasını önlemek için orman bölge ekipleri ve bölgede bulunan esnaf, kazma ile kürek yardımıyla alevlere müdahalede bulundu. İki çam ağacının zarar gördüğü korkutan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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