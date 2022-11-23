Esnaf su baskınıyla uğraştı, o kahve keyfi yaptı

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu. Esnaf, ellerine aldıkları kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalışırken bir esnaf ise yağmur altında kahve keyfi yaptığını belirterek, “Yağmura çare yok, bari kahve keyfi yapayım” diye konuştu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, dün İzmir'e şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en önemli alışveriş noktalarından tarihi Kemeraltı Çarşısı da şiddetli yağıştan nasibini aldı. Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak sular altında kaldı. Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girerken, belediye ekipleri de suları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak dükkanlarına dolan suları boşaltmaya çalışırken Kemal Tuncer isimli esnaf ise yağmurda kahve keyfi yaptı. “Yağmura çare yok, bari kahve keyfi yapayım” diyen Tuncer, hemen her yağmurda Kemeraltı'nın sular altında kaldığını belirterek, dükkanları su bastığı zaman esnaf perişan oluyor. Bende bu şekilde tadını çıkarmak istedim” şeklinde konuştu.

Dükkanını su basan esnaflar, “Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. Biraz yağmur yağınca burası suyla doluyor” diye konuştu.