Esnafın kredi borçlarına erteleme

Esnafın, kooperatif kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından kullandığı Hazine faiz destekli kredi borcunun ertelenmesi kararı Aliağa'da memnuniyetle karşılandı.

Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiğitalp bir açıklama yaptı. Yiğitalp, covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnafın 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullanmış oldukları kredilerden doğan borçlarından, vadesinde ödenmeyen ve Banka takibine alınmamış taksitleri ile 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arası dönemde ödenmesi gereken taksitlerin ertelendiğini söyledi.

Erteleme işlemleri hakkında bilgi veren Yiğitalp, “Krediye tanımlı faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek ve erteleme döneminde tahakkuk edecek taksit anapara ve faiz tutarlarının ertelenen taksitten sonraki taksitlere eşit olarak eklenmesi suretiyle gerçekleştirilecek. Erteleme işlemi herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, taksitin vadesinde ödenmemesi halinde bankaca gerçekleşecek. Otomatik ödeme talimatı olanların taksitleri vadesinde bankaca tahsil edilecek olup, erteleme isteyen ancak otomatik ödeme talimatı bulunanların bu talimatlarını iptal ettirmeleri gerekiyor” dedi. Yiğitalp, kredi taksitleri ertelenen işletmelerden, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısının azaltılamayacağına dair taahhütname alınacağını da sözlerine ekledi.