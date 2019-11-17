Eşrefpaşa Hastanesi Tiyatro Topluluğu'ndan yeni oyun

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarının oluşturduğu Eşrefpaşa Hastanesi Tiyatro Topluluğu, Memet Baydur tarafından yazılan iki perdelik güldürü "Düdüklüde Kıymalı Bamya" adlı oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Kasım 2015 tarihinde kurulan Eşrefpaşa Hastanesi Tiyatro Topluluğu "Düdüklüde Kıymalı Bamya" adlı oyunuyla bir kez daha tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Oyun, 23 Kasım Saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Sahnesi'nde, 30 Kasım saat 20.00'de ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahne'sinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Eşrefpaşa Hastanesi Tiyatro Topluluğu 2016 yılında “Sevgili Doktor”, 2017 yılında ise “Bana Mastika'yı Çalsana” adlı oyunları sahnelemişti.