Eşrefpaşa Hastanesinden yaşamlara dokunan hizmet

Hastane bünyesinde kurulan 20 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi sayesinde hem hastaların yaşam kalitesi artırıldı hem de hasta bakımını üstlenen kişilerin omuzlarındaki yük hafifledi.

Türkiye'nin tek belediye hastanesi olarak anılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, hayata geçirdiği Palyatif Bakım Merkezi ile hastalardan tam not aldı. Alanında uzman ekibi ve güler yüzlü kadrosuyla Eşrefpaşa Hastanesi, Palyatif Bakım Merkezinde kanser, nörolojik hastalıklar, ileri dönem organ yetmezlikleri, KOAH ve beslenme bozukluğu nedeniyle bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalara hizmet veriyor.

Palyatif Bakım Merkezi doktorlarından Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Kaan Karadibak, yoğun hasta talebiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Mart ayından itibaren merkezimizde hastaların bakım sürecini üstlendik. 12 yatak kapasiteli olarak planlanan merkezimiz, talepler doğrultusunda ve hastane yönetiminin aldığı kararlarla 20 yatak kapasitesine çıkarıldı. Şu anda iki servisimizde hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Servisimizde 2 hekim, 20 hemşire 1 fizyoterapist, 1 psikolog, 12 personel ve 1 beslenme uzmanı hizmet veriyor” dedi.

Refakatçi de sürecin içerisine katılıyor

Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Özsel ise güne her sabah vizitle başladıklarını ifade ederek, “Palyatif Bakım Merkezi'nin önemli yanlarından biri hastaların yanı sıra bakım seçenekleri konusunda karar vermede güçlük çeken hasta ailesine ve refakatçilerine de psikolojik ve sosyal destek sağlıyor olmamız. Burada tedavi olup iyileşen ve evine dönen hastaların bakımlarını yapacak kişilere hasta bakımı ve hastaya yaklaşım konularında da eğitimler vermiş oluyoruz. Bir nevi onları bu merkezde yaşanılacak sürece hazırlıyoruz. Hastalarımızın buradaki konforunun evde de devam etmesini amaçlıyoruz ” diye konuştu.

5 yıldızlı otel konforu

Eşine konulan akciğer kanseri tanısıyla ışın tedavisi için Balıkesir'den İzmir'e tedavi için geldiklerini söyleyen Gülnaz Arabacı, “Gömeç'ten İzmir'e tedavi için geldik. Kalacak yerimiz olmadığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlandık. Doktorlardan hemşireye kadar herkes çok ilgili. Burada 5 yıldızlı otel konforu var. Yemeklerinden tutun da banyo hizmetine kadar bütün olanaklar var. Çamaşırlarımızı dahi burada yıkayabiliyoruz. Her şey dört dörtlük. Evimizde bile bu kadar rahat olamazdık her ne istersek önümüze geliyor. Çok memnunuz” dedi.

Felçli eşinin tedavisi için Eşrefpaşa Hastanesi Palyatif Bakım Merkezini tercih ettiklerini dile getiren Metin Yumak ise “Burada hem hemşirelerin hem de doktorların ilgisi olağanüstü. Yatalak hastaların evde bakımı çok zor. Eşim 2 senedir yatalak ve ben bakıyorum. Tek başına hastalığı göğüslemek çok zor. Eşim gözlerini bile açamazken burada doktorların ve hasta bakıcıların ilgisiyle iyileşme belirtisi göstermeye başladı” şeklinde konuştu.

“El bebek gül bebek bakılıyoruz”

55 senedir klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Ercan Olut da 7 ay önce belini kırdı ve Palyatif Bakım Hizmetinden yararlanmaya başladığını ifade ederek, “3 hastane gezdik buradaki hizmeti görmedim. Doktorluk yaptığım yıllarda da böyle bir hizmet veren kurumla çalışmadım. Burada 15 gün kalacağım. Gösterilen hizmet, hastalara verilen değer çok büyük. Buradaki herkes işini severek yapıyor. Bizler burada el bebek gül bebek bakılıyoruz” dedi.