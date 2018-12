“Estetik ameliyat oldum” diyemiyoruz

Dr. Aslı Can, Türk toplumunda farklı nedenlerden dolayı bazı hastaların geçirdikleri estetik ameliyatları saklama çabası içinde olduğunu söyledi. Op. Dr. Can, “Burun estetiği yaptıranlar, ‘burnumun şeklini beğenmiyordum' yerine ‘nefes alamadığım için ameliyat oldum' gibi ifadeleri tercih ediyorlar" dedi.

Türkiye'de estetik ameliyat ve işlemlere olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Dr. Aslı Can, Türk toplumunda bazı hastaların estetik ameliyat olduğunu gizlemeye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, Türkiye'nin estetik cerrahi ameliyatları için en çok tercih edilen ülkelerden biri olduğunu, Türk vatandaşlarının da son dönemde estetik ameliyatlara yoğun talep gösterdiğini açıkladı. Can, "Kendi vatandaşlarımızdan da estetik müdahalelere giderek artan yoğun bir talep var. Ancak bizim toplumumuzda hala estetik yaptırdığını saklama çabasına giren çok fazla hastamız olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Saklama nedenleri farklılık gösteriyor

Türk hastalarının yaptırdığı estetik operasyonlarını belirli nedenlerle saklama çabası içine girdiğini söyleyen Op. Dr. Can, Türk hastaların estetiği daha güzel olma adına yaptırdıklarını da dile getirmekte zorlandıklarını belirtti. Op. Dr. Can, şöyle konuştu:

"Belki toplumumuzda, kadının kendisi için güzel olma çabası henüz yerleşebilmiş bir düşünce değil ve kadınlarımız daha güzel olma isteğini dile getirmekte zorlanıyor olabilir. Bu yüzden de estetik ameliyat olsalar bile geçirdikleri işlem veya operasyonları estetik amaçlı yaptırmadıklarını vurguluyorlar. Burun estetiği yaptıran hastalar, ‘burnumun şeklini beğenmiyordum' yerine ‘nefes alamıyordum' gibi ifadeler kullanmayı tercih ediyorlar. Estetik bir müdahale ya da ameliyat planladığımız hastalarımız, ameliyatlarının raporda ‘estetik' olarak yazdırmak istemediklerini dahi dile getiriyorlar."

"Hastaların isteklerine saygı duyulmalı"

Bir estetik operasyon geçiren hastanın ikinciyi söylemekten daha çok çekindiğini de belirten Op. Dr. Can, şöyle devam etti:

"Burun estetiği ameliyatı olduğunu ifade eden bir hasta, meme büyütme ameliyatı olduğunu söylemeye çekiniyor. Öte yandan sosyal medyada başka hastaların sonuçlarını görmeyi talep eden hastalar, kendileri ile ilgili paylaşım yapılsın istemiyorlar. Toplumun bakış açısı ne yönde olursa estetik cerrahi ameliyatlarının hızı o oranda artıyor. Bu durumda biz hekimlere de hastalarının isteklerine saygı duyarak ameliyatlarımıza devam etmek ve işimizi en iyi şekilde yapmak düşüyor."