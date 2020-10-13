EÜ, 24 alanın 5'inde ilk 500'de yer aldı

Ege Üniversitesi (EÜ) 24 alanın 5'inde ilk 500'e girmeyi başardı.

Ege Üniversitesi, belirlediği vizyon parametreleri doğrultusunda önemli başarıya daha imza atmaya devam ediyor. NTU, üniversiteleri sadece bilimsel yayın ve atıf performansı ile hesaplanan toplam puana göre sıralıyor. NTU tarafından belirlenen 24 farklı konu alanında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi listeleniyor. Ege Üniversitesi 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da 24 alanın 5'inde ilk 500'e girmeyi başardı. NTU 2020 sıralamasında Ege Üniversitesi, Ziraat Bilimleri (Agricultural Sciences) alanında dünyanın en iyi 294. üniversitesi olarak yer aldı. 2019 yılında 301-350 bandında listelenen Ziraat Bilimleri, 2020 yılında bu bandı aşarak ilk 300 arasına girmeyi başardı. Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği alanında 2019 yılındaki yerini korudu ve ilk 350-400 bandında yer aldı. EÜ'nün üstün başarı gösterdiği diğer alanlar ise Matematik, Makine Mühendisliği ve Bitki & Hayvan Bilimleri oldu. Ege Üniversitesi bu üç alanda ilk 400-500 bandında yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak dünya üniversiteleri arasında yerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. National Taiwan University tarafından alan başarıları esas alınarak yapılan sıralamada Ziraat Bilimleri alanında dünyanın en iyi 294'üncü üniversitesi olma başarısını gösterdik. Yine Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Bitki&Hayvan Bilimleri alanlarında ilk 500 üniversite arasında yer aldık. Araştırma Üniversitesi olma hedefimize yönelik uluslararasılaşma çalışmalarımız devam ediyor. Başarılarından ötürü ilgili bölümlerdeki hocalarımızı tebrik ediyorum. Amacımız, dünya sıralamalarında daha yukarılarda yer alarak Ege Üniversitesinin ve ülkemizin bilim dünyasında tanınırlığını artırmaktır” diye konuştu.