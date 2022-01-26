EÜ Aliağa MYO'nun yeni müdürü Sevil Şener oldu

Dr. Sevil Şener'i ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa bir gençlik kenti olacaksa üniversitelerimiz çok önemli” dedi.

Doç. Dr. Sevil Şener, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından geçtiğimiz günlerde EÜ Aliağa Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandı. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile mülki erkan, müdürlük görevine atanan Doç. Dr. Sevil Şener'i ziyaret etti. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Başkan Serkan Acar ve beraberindeki protokol erkanı, Doç. Dr. Sevil Şener'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın eğitim ve gençlik kenti kimliğine kavuşmasında üniversitenin büyük önemine işaret ederek Doç. Dr. Şener'e görevinde başarılar diledi. Başkan Acar, Aliağa Güzelhisar Mahallesi doğumlu Şener'in Aliağa'yı ve bölgeyi çok iyi tanımasının çok önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, “Aliağa'mız bir üniversite ve gençlik kenti kimliğine bürünecekse bu konuda en önemli kurumlardan biri üniversitelerimiz olacak. Aliağa'mızı, bölgemizin ekonomik ve sosyal yapısını çok iyi bilen bir akademisyen olarak özel sektör ve kamu kurumlarımızla işbirliği içinde Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünüzde önemli çalışmalar gerçekleştireceğinize inanıyoruz” diye konuştu.

“Kurumlarla iş birliği içinde eğitimin kalitesini artırmak için çalışacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Sevil Şener, okulu daha iyi noktalara getirmek, eğitimin kalitesini daha da artırmak, projeler üretmek için kurumlarla iş birliği içinde yoğun bir çalışma yürüteceklerini kaydetti. Şener, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 2005 yılından bu yana Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Kimya Teknolojisi bölümünde öğretim üyesi olarak hizmet veren ve Aliağa'nın Güzelhisar Mahallesi doğumlu olan Doç. Dr. Sevil Şener'in çok sayıda makale ve patentleri bulunuyor.