EÜ, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475'inci sırada

Ege Üniversitesi (EÜ), dünya üniversiteler sıralamalarında başarılı performansını sürdürmeye devam ederken, Rusya merkezli Dünya Üniversite Sıralamaları Kuruluşu (RUR) "Beşeri ve Sosyal Bilimler 2020" sıralamasını duyurdu. Ege Üniversitesi, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475'inci, Türkiye'de 7'inci; "Sosyal Bilimler" alanında ise dünyada 690'ıncı, Türkiye'de 13'üncü sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi (EÜ), dünya üniversiteler sıralamalarında başarılı performansını devam ediyor. Rusya merkezli Dünya Üniversite Sıralamaları Kuruluşu (RUR), "Beşeri ve Sosyal Bilimler 2020" sıralamasını duyururken, önemli başarı sağladı. Sıralamaya göre Ege Üniversitesi, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475'inci, Türkiye'de 7'inci; "Sosyal Bilimler" alanında ise dünyada 690'ıncı, Türkiye'de 13'üncü sırada yer aldı. Sıralama öğretim kalitesi, akademik performans, uluslararasılaşma ve finansal sürdürülebilirlik kriterlerine göre alınırken üniversite, "Beşeri Bilimler" alanında öğretim kalitesi kriterinde ise dünyada 380'inci oldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu başarıyla ilgili, “Üniversitemizin başarı performansı ulusal ve uluslararası sıralamalar yapan farklı kurum ve kuruluşların indekslerine de yansıdığına şahit oluyoruz. Rusya merkezli sıralama kuruluşu RUR tarafından yapılan dizinde üniversitemiz, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında önemli bir başarı gösterdi. Ege Üniversitesi, Beşeri Bilimler alanında dünyada 475'inci Türkiye'de ise 7'inci sırada yer alıyor. Sağlık bilimlerinden temel bilimlere, fen bilimlerinden sosyal ve beşeri bilimlere birbirinden nitelikli pek çok bölümü bünyesinde barındıran üniversitemiz, her geçen gün belirlediği yol haritası doğrultusunda hedeflerine biraz daha yaklaşıyor. Uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda bilimsel bilgi üretme ve bilgiyi değere dönüştürmeye odaklanan üniversitemiz, pek çok alanda etkinliğini artırarak dünya üniversiteleri sıralamalarında da adını daha yukarılara taşıyor” diye konuştu.

Rektör Budak, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Araştırmacılarımız, Covid-19 pandemisi başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, farklı konularda uluslararası ve disiplinlerarası iş birliğine dayalı çok boyutlu araştırmalar yapmaya başladıklarını büyük bir gururla ifade edebilirim. Bilim insanlarımız, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında da dünya standartlarında bilgi üretip, ülkemizin ve insanlığın sorunlarının çözümüne daha çok katkıda bulunuyorlar. Akademisyenlerimizin üstün performansları neticesinde Üniversitemiz, indekslerde daha yukarılarda yer almaya başladı. Hedeflerimize ulaşana kadar çalışmaya, üretmeye, başarılı performansımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan Ege Üniversitesi ailesini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."