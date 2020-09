EÜ, dünya üniversiteler sıralamasında yükselişini sürdürüyor

2020 THE sıralamasına kıyasla, Ege Üniversitesi (EÜ) önemli bir ilerleme kaydederek 2021 sıralamasında Türk üniversiteleri arasında 11. sıraya yükseldi.

Ege Üniversitesinin başarısını ve tanınırlığını artırmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite olarak dünya üniversiteleri arsındaki hızlı yükselişimizi sürdürüyoruz. Pek çok sıralama kuruluşunun hazırladığı çeşitli raporlarda oluşturduğumuz bilim ikliminin faydalarını görüyoruz. Yine dünyanın en saygın sıralama kuruluşlarından olan THE sıralamasında Türk üniversiteleri arasında 11. sıraya yükseldik. Eğitim-öğretim, bilimsel yayın ve araştırma faaliyetlerini daha kaliteli hale getirerek üst sıralara tırmanmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, araştırma üniversiteleri arasında yerimizi almak. Bu bağlamda emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

EÜ öğretim, bilimsel yayın ve atıf alt alanlarında puanını artırdı

Ege Üniversitesi bir önceki yıla göre dünya üniversiteler sıralamasında; eğitimde 263, araştırmada 205 basamak yükselerek önemli bir ilerleme kaydetti. Böylece Ege Üniversitesi eğitim, araştırma ve sanayi gelirleri alt göstergelerinde dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında yer aldı. Türkiye üniversiteleri sıralamasında 2020 yılında eğitimde 21'inci sırada olan Ege Üniversitesi, 10 basamak birden sıçrama yaparak 11'inci sırada yer aldı. Yine 2020 yılında Türkiye üniversiteleri arasında araştırma alanında 21'inci sırada yer alan EÜ, 7 basamaklık sıçramayla 14'üncü sırada bulunuyor. Ege Üniversitesinin, üniversite sıralamalarındaki kararlı yükselişi devam ediyor. Bağımsız şirketler tarafından denetlenen tek sıralama yaklaşımı olan THE, yükseköğretimde başvurulan en önemli kaynaklardan biri olarak kabul görüyor. THE, 2021 yılı üniversite sıralamasında 92 ülkeden bin 527 üniversite yer alırken Türkiye'den 43 üniversite sıralamaya alındı. THE üniversiteleri; eğitim, araştırma, atıf, uluslarasılaşma, sanayi geliri performansları bakımından puanlıyor ve sıralıyor. THE bu alt göstergelere dayalı olarak hesapladığı puanı kullanarak genel üniversite sıralaması yapıyor. Ege Üniversitesi, geçtiğimiz ay açıklanan Academic Ranking of World Universities (ARWU) Türkiye üniversiteleri sıralamasında bir yılda 7 sıra yükselerek 5'inci olmuştu.