EÜ “Dünyanın en iyi üniversiteleri” arasında yer aldı

Ege Üniversitesi (EÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı ve Türkiye'den 82 üniversitenin girdiği sıralamada en iyi 6'ncı üniversite oldu.

ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesinin sıralandığı listede Ege Üniversitesi 842'nci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi, Türkiye'den 82 üniversitenin girdiği sıralamada ise en iyi 6'ncı üniversite oldu. Ege Üniversitesi; 47,99 makale puanı, 60,87 atıf puanı, 30,06 toplam bilimsel doküman puanı, 38,04 uluslararası işbirliği puanı, 48,25 toplam yayın puanı, 37,47 toplam atıf puanı etkisi, genel toplamda 262,68 puan aldı. URAP'ın internet sitesinden duyurulan '2019-2020 URAP Dünya Sıralaması'nda akademik performansı en yüksek 2 bin 500 üniversiteye yer verildi. Dünya sıralamasında, makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek yüzde 75'lik dilime giren dergilerdeki makaleler dikkate alındı.

"Gece gündüz demeden çalıştık"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ulusal ve uluslararası arenada yükselişimizi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın. topluma hizmet ve sosyal sorumluluk ile uluslararasılaşma gibi başlıklar altında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Üniversitemizin araştırma üniversiteleri arasında yer alabilmesi için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Araştırma altyapısından yönetim sistemine kadar gerekli olan pek çok parametreyi, değişim ve dönüşümü yerine getirdiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Artık tüm bu çalışmalarımız semeresini vermeye başladı” dedi.

"EÜ ulusal ve uluslararası arenada yükselişini sürdürüyor”

Sıralamayı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde son iki yılı içerisinde uygulamaya geçirdiğimiz düzenlemeler sonucunda ulusal ve uluslararası arenada yükselişimizi sürdürüyoruz. URAP tarafından hazırlanan 2019-2020 sıralamasında üniversitemiz dünyada ilk bin içerisinde, ülkemiz üniversiteleri sıralamasında ise en iyi 6'ıncı üniversite oldu. Aday Araştırma Üniversitesi olarak belirlediğimiz misyon ve stratejik yol haritası doğrultusunda tüm çalışmalarımızı disiplinli ve planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, akademisyenlerimiz daha fazla çalışmaya, daha fazla makale yazmaya ve daha fazla bilim üretmeye başladığını görüyoruz. Benim yönetim felsefemin temelinde çalışmak, daha çok çalışmak, ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak yatıyor. Bunun için üreten, çabalayan akademisyenlerimi hep destekledim, onların yanında oldum. Genç akademisyenlerimizi daha fazla araştırma yapmaları için motive ettim, motive etmeye devam ediyorum. Bunların neticesinde Egeli araştırmacıların ve akademisyenlerin etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan makalelerinin sayısının arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Hedef dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına girmek

Ege Üniversitesinin öncü araştırmaların yapıldığı, ülkemizin kalkınması ve sosyo-ekonomik gelişimi için bilgi üreten, dünyada önemli bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayan Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz nitelikli araştırmaların merkezi, seçkin bilim insanlarının buluşma adresidir. 'Bunlar ile yeter' demiyoruz. Araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Gerek URAP gerekse dünya çapında değerlendirme yapan diğer kuruluşların sıralamalarında üniversitemizi daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sıralama akademik çalışanından idari çalışanına, öğrencisinden yöneticisine tüm Ege Üniversitesi ailesinin çalışmalarının sonucudur. Bu başarılarla gururlanıyoruz ama bu sadece bizi daha çok çalışmak için motivasyon kaynağımız oluyor. Çalışmalarımızı Ege Üniversitesinin adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırana, dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına girene kadar sürdüreceğiz."

Türkiye'den 82 üniversite yer aldı

Türkiye'den Hacettepe Üniversitesinin 534'üncü sırada yer aldığı listede, İstanbul Üniversitesi 582'nci, İstanbul Teknik Üniversitesi 698'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 706'ncı, Ankara Üniversitesi 787'nci, Ege Üniversitesi 842'nci, Gazi Üniversitesi 884'üncü, Bilkent Üniversitesi de 894'üncü oldu. Sıralamada, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına Türkiye'den 82 üniversite girdi. İlk sıraya 389 üniversite ile Çin yerleşirken, ABD 352 üniversite ile ikinci, Japonya 141 üniversite ile üçüncü oldu. Listede, 137 üniversitesi bulunan Hindistan 4'üncü, 105 üniversitesi bulunan İngiltere 5'inci sırada yer aldı. Türkiye ise 82 üniversite ile İngiltere'nin ardından 6'ncı sıraya yerleşti. Türkiye, bu derece ile Fransa, Güney Kore, Almanya, İtalya, Brezilya, İspanya, Kanada ve Polonya'yı geride bıraktı. Sıralamaya göre, dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi sırasıyla ABD'den Harvard Üniversitesi, Kanada'dan Toronto Üniversitesi ve İngiltere'den Londra Üniversitesi oldu.