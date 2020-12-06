EÜ, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” arasında yer aldı

Türkiye'den 111 üniversitenin girdiği sıralamada ise EÜ 6'ncı oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarınca açıklanan 2020-2021 Dünya Üniversiteleri sıralamasında Ege Üniversitesi 915'inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin 2023 vizyonu kapsamında yer alan araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belirlediğimiz yol haritası ve kurumsal stratejilerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kalite politikası doğrultusunda çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak eğitim-öğretim alt yapımızı sürekli güncelliyoruz. Bir yandan akreditasyonu, kurumsal iç ve dış değerlendirme çalışmalarını yaygınlaştırırken diğer yandan da ülkemizin ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştırıyoruz. Disiplinlerarası, yenilikçi, üniversite-sanayi işbirliğini ve toplumun refah düzeyini destekleyen uluslararası iş birliğine dayanan çalışmalarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Yayın ve atıf sayılarımızı artırmak için her türlü olanağı araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin kullanımına sunuyoruz. Uluslararası indekslerde tanınan nitelikli dergilerde ve prestijli kitapevlerinde yapılan yayınlar ile üniversitemizin, dünyadaki görünürlüğünü giderek artırıyoruz” dedi.

"Katkılar yapmaya devam edeceğiz”

Bunlarla da yetinmediklerini belirten Rektör Budak, “Gerek URAP gerekse dünya çapında değerlendirme yapan diğer kuruluşların sıralamalarında üniversitemizi daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üniversitemiz, URAP dünya üniversiteleri endeksinde ilk bin içinde yer alıyor. Ülkemizde de bir önceki yıl sıralamasında olduğu gibi 6'ncı sırada yer alıp konumun koruduğunu görüyoruz. Hedefimiz sıralamalardaki yerimizi önümüzdeki süreçte daha yukarılara taşımak. Araştırma üniversitesi hedefimiz doğrultusunda ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

3 bin üniversiteden 915'inci sırada yer aldı

Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında 111 Türk üniversitesi, dünyanın ilk 3 bin üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi. Sıralamada, Harvard Üniversitesi 'Dünyanın En İyi Üniversitesi' olarak birinci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi ikinci, Stanford Üniversitesi de üçüncü oldu. ODTÜ Enformatik Enstitüsü University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi 3 bin üniversitesinin sıralandığı listede Ege Üniversitesi 915'inci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi, Türkiye'den 111 üniversitenin girdiği sıralamada ise en iyi 6'ncı üniversite oldu. Ege Üniversitesi; 47.05 Makale Puanı, 58.04 Atıf Puanı, 29.99 Toplam Bilimsel Doküman Puanı, 37.77 Uluslararası İşbirliği Puanı, 47.61 Toplam Yayın Puanı, 36.82 Toplam Atıf Puanı Etkisi, Genel Toplamda 257.29 puan aldı. Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın listesinde ilk bine girebilen Türk üniversiteleri şöyle:

Hacettepe Üniversitesi 500, İstanbul Üniversitesi 632'nci sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 725'inci sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 751'inci sırada, Ankara Üniversitesi 824'üncü sırada, Ege Üniversitesi 915'inci sırada, Gazi Üniversitesi 924'üncü sırada, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 960'ncı sırada ve Dokuz Eylül Üniversitesi 971'inci sırada.