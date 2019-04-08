EÜ, eğitim alanındaki iş birliklerine yenilerini ekledi

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim alanındaki işbirliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, iki kurum arasında protokol imzalandı. Edebiyat, fen ve yabancı dil eğitimi alanlarında hazırlanan projeleri kapsayan protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversiteler; üretilen bilginin toplum ve ülke için faydaya dönüştüğü bir platform olması açısından önemli bir alandır. Biz Ege Üniversitesi olarak toplumla kucaklaşacak ve faydalı olacak her projede olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi can-ı gönülden kutluyorum. Toplumdaki her bireye dokunduğumuzda, hayatına ışık olduğumuzda bizler de değerli oluruz" dedi.

İmzalanan protokoller kapsamında üç proje yer alıyor. Edebiyat Fakültesi ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki bir sosyal sorumluluk projesi olan “El Ele Eğitimde Fark Yarat" projesi, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına, dezavantajlı okullarda eğitim gören 7-17 yaşındaki öğrencilerde sosyal bilimler alanında (Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Felsefe, Arkeoloji vb) ilgi ve bilgi düzeylerini yükseltmeye yönelik sınıf ve sınıf dışı etkinliklerle başarı durumunu artırmayı hedefliyor.

Fen Fakültesi ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Unutmadan Öğreniyorum" projesi çerçevesinde de, seçilen pilot okullarda öğrencilerin akademik yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bir başka projede de, Edebiyat Fakültesi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrencilerin tedavisinin devam ettiği Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde “Speak Break And Dyned” (Konuşma Molası ve Dyned) programı uygulamaya geçilecek. Program kapsamında tedavi gören öğrenciler çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitimi alacak.

Ege Üniversitesi Eski Senato Salonu'nda imzalanan protokole ise ayrıca; Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Kutsal Turhan, proje kapsamındaki birimlerin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.