EÜ Göz Hastalıklarına 2,5 milyon TL'lik yatırım

Dr. Necdet Budak'ın katkılarıyla son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Yılda yaklaşık 60 bin hastaya poliklinik hizmeti verilen ve 10 bin hastaya cerrahi müdahalede bulunulan anabilim dalında yenilenen tüm muayene cihazlarıyla sistemlerinin açılışı yapıldı.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalık Anabilim Dalında poliklinik hizmetleri verilirken kullanılan muayene cihazlarıyla sistemlerinin yenilenmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları, EÜ Tıp Fakültesi dekanlık ve hastane üst yönetimi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Afrashi ile sağlık çalışanları katıldı. Anabilim dalında yürütülen faaliyetler ve yatırımlarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Afrashi son 3 yılda, anabilim dalındaki akademisyenlerin yürüttüğü bilimsel araştırma projeleri ve EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın katkılarıyla yaklaşık 2,5 milyon TL'lik yatırım yapıldığını söyledi.

Yılda 60 bin hastaya poliklinik hizmeti

Anabilim dalı bünyesinde faaliyet gösteren genel poliklinik, retina, glokom, uvea, şaşılık, kornea, kontakt lens ve okuloplasti birim poliklinikleri ile servisteki cihaz ve sistemlerin yenilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Afrashi, “Yılda yaklaşık 60 bin hastaya poliklinik hizmeti veriyoruz, ayrıca yaklaşık 10 bine yakın hastamıza da cerrahi müdahalede bulunuyoruz. Söz konusu yatırımlarla hem daha kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz hem de son teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmiş oluyoruz. Akademik faaliyetlerimiz ve verdiğimiz kaliteli sağlık hizmetleriyle Türkiye'de örnek bir anabilim dalıyız. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak ve üst yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin öncüleri arasında

Göz Hastalıkları Anabilim Dalının donanımlı akademik kadrosuyla Türkiye'nin öncüleri arasında yer aldığına dikkat çeken Rektör Budak, “Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu 96.28 puanla A Plus seçilen üniversite hastanemize son 3 yılda büyük yatırımlar yaptık. Fakültemiz ve üniversite hastanemiz uluslararası arenada akademik faaliyetleri ve sağlık hizmetleriyle önemli bir yerde. Hastanemizin daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmesi ve akademisyenlerimizin bilimsel projelerini desteklemek amacıyla yatırımlar yapıyoruz. Devletimizden bu anlamda çok ciddi destekler alıyoruz. Üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Filiz Afrashi, akademisyenlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.