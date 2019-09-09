EÜ Gözlemevinde 450 kişi çeşitli etkinliklerle gökyüzüne doydu

Ülkemizin dev bilim merkezlerinden olan Ege Üniversitesinde; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle toplum ile bilim buluşmaya devam ediyor. Yeni yönetim anlayışı ile Ege Üniversitesi'nin kapılarını topluma açan, hakla arasındaki duvarları kaldıran Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın talimatı ile şimdi de doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratan EÜ Gökyüzü Gözlem Kampı düzenlendi.

Türkiye'de astronomi alanında yapılan yılın en kapsamlı etkinliğine Ege Üniversitesi üst yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, şehir içi ve şehir dışından, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan astronomi meraklıları katıldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bilimle toplumu buluşturduğumuz projelerimiz kapsamında, üniversitemizin gözlemevinde yılın en kapsamlı astronomi etkinliği düzenliyoruz. EÜ Gökyüzü Gözlem Kampında uzay tutkunları evrenimizle ilgili merak ettiklerini öğreniyor. Gökyüzü Gözlem Kampımızda katılımcılar gece de gökyüzünü inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda üniversitemizin yürüttüğü, TÜBİTAK projesi kapsamında, üst düzey astronomi projesinin bilimsel gözlemleri Türkiye'de ilk kez halka açık yapıldı” dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan EÜ Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Sizlere burada neşeli, zevkli, bilgi dolu, öğrenirken eğleneceğiniz bir etkinlik programı hazırladık. Bu etkinliğe destek veren rektörlüğümüze, birimlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada 450 kişiyiz. Bu etkinlik üniversitemiz tarihinde gözlemevinde yapılan en kalabalık etkinlikten üç kat daha kalabalık bir etkinlik. Üniversitemizin 2019-2020 eğitim öğretim yılına böyle güzel bir etkinlik ile açmış olacak” dedi.

Astronomi meraklıları için dolu dolu program

İzmir'in doğusunda yer alan Nif Dağı eteklerinde yer alan Ege Üniversitesi Gözlemevi yerleşkesinde Gökyüzü Gözlem Kampı'nda katılımcılar teleskoplarla Güneş, Ay, Jüpiter, Satürn ve derin uzay cisimlerinin gözlemlerini yaptılar. Ayrıca katılımcılar Doç. Dr. Hasan Ali Dal ve gözlemevi çalışanları rehberliğinde Göktaşı Koleksiyonu Sergisi ile Yıldızların Yaşamı gezisi, Karadelik Simülasyon deneyi ve Dünya'nın kendi ekseninde döndüğünü ispatlayan ülkemizdeki tek dev sarkaç ile deney çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Etkinlik boyunca çocuklara yönelik Mars yüzey aracı yapımından güneş saati yapımına kadar beş farklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölye çalışması sonunda minik katılımcılar çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Antalya'daki teleskopa canlı bağlantı

Etkinlikte, Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, “Derin Uzaydaki İnsan” konulu bir konferans verdi. Konferans sırasında 450 kişinin katıldığı bilimsel bir etkinlik yapılarak Antalya'da bulunan ulusal gözlemevinin teleskoplarına uydu üzerinden bağlanıldı. Bu bilimsel çalışma ile ilgili konuşan Doç. Dr. Dal, “Üniversitemizin bir araştırma merkezindesiniz. Üniversitemizin çok büyük emeklerle ortaya koyduğu ve geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği bir araştırma merkezindesiniz. Dolayısıyla burası bir bilim ve eğitim yuvası. Bugün burada bilimsel bir etkinliğe de canlı olarak katılıyorsunuz. 450 kişi ile bir bilimsel astronomi gözlemi yapıyoruz. Bu gözlemde Antalya'da bulunan ulusal gözlemevinin teleskoplarına uydu üzerinden bağlandık ve oradaki bir teleskobu aktif hale getirip gökyüzüne bilimsel gözlem yapma fırsatı elde ettik” diye konuştu.

Gününün sonunda dileyen katılımcılar çadırlarını kurarak etkinlik alanında konakladı. Etkinliğin son gününde katılımcılar, Yıldız Tepe'ye bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.