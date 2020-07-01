EÜ Hastanesinde yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor

Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Hastanesinde yapımı devam eden inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Ege Üniversitesi Hastanesi, öğretim üyeleri ve personel yemekhanesinin iç kısmı baştan sona yenileniyor. Yemekhanenin zemini, mutfak bölümü ve yemek servis alanında düzenlemeler yapılırken, öğretim üyeleri için de yeni bir alan oluşturuluyor. ISO 22000 Gıda Güvenliği Kalite Belgesine sahip mutfakta yılda 2,5 milyon kişilik yemek üretimi gerçekleştiriliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile yemekhane imkânları 750 sandalye kapasitesine yükseltiliyor.

Yenilenen çocuk acil servis, yılda 100 bin hasta çocuğa hizmet verecek

Çocuk hastanesi acil servisi, tamamen yenilenerek kapasitesi iki katına çıkarılıyor. Sosyal Pediatrinin (Sağlıklı Bebek Polikliniği) de yenilenerek bebek aşılarının çok daha uygun bir ortamda yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olarak Çocuk Hastanesi Klinik Araştırmalar Ünitesinin 200 metrekare alana yerleşecek şekilde renovasyonu tamamlanacak. Tadilat sonrası modüler yapılanma ile çocuk acil servis, yılda 100 bin hasta çocuğa hizmet verecek kapasiteye ulaşacak. Erişkin acil servis ve ihtiyaca göre diğer servislerde de onarım ve yenileme çalışmaların yürütüldüğü; ayrıca hastane ana giriş düzenlemesi ile pek çok binanın dış cephe boyası, onarım ve tadilatı için çalışmalar sürdürüldüğü ifade edildi.

Rektör Budak, incelemelerde bulundu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Hastanesinde yapımı devam eden inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyerek inşaatlar hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Budak, burada işçilerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yapılan çalışmalar ile hem öğretim üyelerine hem de hastane personeline daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “covid-19 salgını boyunca hastane personelimiz ve hocalarımız fedakârca çalışarak salgınla mücadele ettiler. Hastanemizin yemekhanesini yenileyip öğretim üyelerimiz için de yeni bir alan oluşturuyoruz. Çocuk Acil Servisimizde de belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca diğer tüm servislerde ihtiyaca göre tadilat işlemleri gerçekleştiriliyor. Tüm personelimize daha iyi bir çalışma ortamı sunmak adına bakım ve onarım çalışmalarını dönem dönem gerçekleştireceğiz” diye konuştu.