EÜ Havacılık Meslek Yüksekokuluna 'Tanınan Okul' onay sertifikası

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Tanınan Okul" sertifikasını A kategorilerinin tümünde alan ilk devlet yükseköğretim kurumu Ege Üniversitesi oldu.

Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, Türkiye'de havacılık alanında eğitim veren yükseköğrenim kurumları arasında A kategorilerinin tamamını alan devlet üniversitesi oldu. Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu; A1, A2, A3 ve A4 kategorilerinin tamamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Tanınan Okul Sertifikasını almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yaptığı bilimsel çalışmalar ile ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayan üniversitemiz Havacılık Meslek Yüksekokulu, aynı zamanda küreselleşen dünya ekonomisinin önemli bir parçası haline dönüşen havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanları yetiştirmektedir. Türkiye'de havacılık eğitimi alanında lider kurumlar arasında yer alan yüksekokulumuz devlet üniversiteleri arasında bir ilki başararak Sivil Havacılık Genel nün A kategorilerinin tamamında Tanınan Okul Sertifikasını almaya hak kazanmıştır" dedi.

Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulunun kuruluşu ve gelişimi ile ilgili bilgi veren Havacılık MYO Müdürü Prof. Dr. İbrahim Etem Saklakoğlu, "Havacılık Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesinin on meslek yüksekokulundan biridir. Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Uçak Teknolojisi ve 2013 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarını bünyesine alarak 2015 yılında kurulmuştur. Kurulduğu ilk günden beri ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını misyon olarak benimsemiş olan yüksekokulumuz yürütmüş olduğu çalışmalarla havacılık sektöründe eğitim alanında lider kurumlar arasına yerleşmiştir. Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının özverili çalışmaları ve rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle süreç başarılı şekilde yürütülerek yüksekokulumuzun ulusal akreditasyon çalışmaları tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Pek çok avantaj sunuyor"

Tanınan Okul Onay Sertifikasının sunduğu imkânlardan ve avantajlarından bahseden Prof. Dr. İbrahim Etem Saklakoğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği kapsamında gerekli olan yetkilendirme şartını sağlamak için SHT-66 Talimatında yer alan kredilendirme ve kalifiye personel konularının birleşiminden oluşan tanınan okul genelgesi 11 TEmmuz 2014 tarihinde yayınlamış ve 26 Mart 2015 tarihinde revize edilmiştir. SHGM ile YÖK arasında oluşturulan sivil havacılık komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla 2018 yılında yükseköğrenim kurumlarının bu belgeyi alması zorunlu tutulmuş ve belgeye sahip olmayan yükseköğrenim kurumlarının eğitim faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır. Tanınan Okul yetkisine sahip okullardan mezun olan öğrenciler diplomaya ek olarak tanınan okul sertifikası alacak ve böylece hava aracı bakım sektöründe, yoğun istihdam ihtiyacı bulunan onaylayıcı bakım personeli lisansını almak üzere sınav muafiyetleri ve iş tecrübe süresi avantajı kazanacaktır" diye konuştu.

"Mezunlarımız sektörün tüm alanlarında daha etkin çalışacak"

Prof. Dr. İbrahim Etem Saklakoğlu, şöyle devam etti:

"Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu olarak; A1, A2, A3 ve A4 olmak üzere A kategorilerinin tamamında tanınan okul belgesi almıştır ve Türkiye'de havacılık alanında eğitim veren yükseköğrenim kurumları arasında A kategorilerinin tamamını alan ilk devlet üniversitesi olmuştur. Bu belge sayesinde mezunlarımız SHGM akreditasyonu ile SHY-66 Lisansı için gereken modül (yeterlilik) sınavlarından muaf olmakla birlikte bakım deneyim süreleri A kategori için 2 yıla düşecektir. A1 kategorisi türbin motorlu uçakları, A2 kategorisi piston motorlu uçakları, A3 kategorisi türbin motorlu helikopterleri ve A4 kategorisi piston motorlu helikopterleri kapsamaktadır. A kategorilerinin tamamında yetki alan yüksekokulumuz mezunları havacılık sektörünün tüm alanlarında daha etkin ve yetkin çalışabileceklerdir. Bir parçası olmaktan onur duyduğumuz Ege Üniversitesi ailesine, rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın da destekleriyle böyle bir yetki belgesi kazandırmaktan dolayı kıvanç duymaktayız."