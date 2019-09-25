EÜ Hemşirelik Fakültesinde Sağlık Bakım Festivali

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, farklı fakültelerin desteklediği ve Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesinin ev sahipliği yaptığı “Sağlık Bakım Festivali” kapsamında etkinlikler düzenlendi ve stantlar açıldı. Stantlarda katılımcılar; sağlık, korunma, tedavi ve iyileştirme konularında bilgilendirildi.

Festivalde konuşan Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bize bahşedilen her bir 24 saati dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Vücudumuz bizlere emanettir. Emanete iyi bakmak da inancımız gereği, yerine getirmemiz gereken bir görevdir" dedi.

Budak, değişen pek çok teknoloji ve gelişen sağlık koşulları nedeni ile insan ömrünün uzadığını ifade ederek, "Bize bahşedilen her bir 24 saati dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Vücudumuz bizlere emanettir. Emanete iyi bakmak da inancımız gereği, yerine getirmemiz gereken bir görevdir. Kendi sağlığımıza ve bakımımıza yaptığımız her bir yatırım, Allah katında da sevaptır" şeklinde konuştu.

Festival kapsamında multidisipliner bir çalışma yürütüldüğünü belirten Budak, "Bugün, pek çok stantta her disiplinden çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Gıda, sağlık açısından oldukça önem taşıyor, bu nedenle ziraat fakültemizin standı var. Yine diş hekimliği, tıp ve spor bilimleri fakültelerimiz de burada bilgilendirme yapıyor. Üniversite olarak projelerimizde sağlık ile gıda, spor ve tarımın ilişkisini işleyeceğiz. Bu konuların maddi anlamda da inanılmaz bir boyutu var. Bu maliyetlerin azaltılması konusunda da ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen başta Hemşirelik Fakültemiz olmak üzere üniversitemizin fakülte ve yüksekokulları ile hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Öz bakımı uygulamaları il öğreneceğiz"

Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılını “Hemşire Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge ise son olarak şöyle konuştu:

"2020 yılını ‘Hemşire Yılı” ilan eden Dünya Sağlık Örgütü ‘Nursing Now' hareketini başlattı. Sağlık Bakım Festivali, üniversitemiz ve fakültemiz için ilk ‘Nursing Now' hareketi. Bu bağlamda her ay etkinliklerimiz gerçekleşecek. Amacımız; insana, aileye, topluma kendi bedensel ve ruhsal hareketlerini fark ettirmek, sağlığını korumayı öğretmek. İnsan kendini eğitebilir, en önemli hedefi kendini gerçekleştirmek. Sağlık Bakım Festivali ile insan ruhunda neler olduğu ve öz bakımını bu doğrultuda nasıl gerçekleştireceği teori ve uygulamalarla katılımcılara aktarılacak. Her stantta sağlığa ve öz bakıma dair farklı bir beceriyi öğreteceğiz."

Etkinliklere ayrıca; Bornova Kaymakamı Fatih Genel, EÜ üst yönetimi, öğretim personeli ve öğrenciler katıldı.