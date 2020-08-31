EÜ, ilk 200'den öğrenci aldı

99'luk oranla kontenjanlarını dolduran Ege Üniversitesi (EÜ), başarılı öğrencilerin ilk tercihi olmaya devam etti. YKS sonuçlarından elde edilen verilere göre Ege Üniversitesine yerleşen öğrencilerin yüzde 63,51'i Ege'ye ilk 5 tercihleri arasında yer verdi. EÜ, Türkiye başarı sıralamasına göre ilk 200'den öğrenci alarak yine başarılı gençlerin tercihi oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ'ye ilk 200'den giren Tıp Fakültesi öğrencisi Emir Doğan'ın kaydını bizzat yaparak genç öğrencinin heyecanına ortak oldu.

2020 YKS sonuçlarına göre 5 bin 576 lisans ve 4 bin 447 ön lisans olmak üzere toplam 10 bin 23 öğrenci Egeli oldu. Bu öğrencilerin yüzde 63,51'i ise Ege'yi ilk 5 tercihi arasına aldı. Ege'yi kazanan 2 bin 495 öğrencinin (yüzde 24.98) ilk tercihi EÜ olurken, bin 273 (yüzde 12,70) öğrenci de Ege Üniversitesini ikinci sırada tercih etti. EÜ, bünyesine yerleşmeye hak kazanan bin 19 (yüzde 10,16) öğrencinin 3., 869 (yüzde 8,76) öğrencinin 4., 710 (yüzde 7,08) öğrencinin ise 5.tercihi oldu. Eğitim kalitesi ve bilimsel başarıları ile yüksek puanlı öğrencilerin tercihi olan Ege Üniversitesine, YKS Türkiye başarı sıralamasına göre ilk 200'de yer alan bir öğrenci kayıt yaptırdı. 200 ile bin arası sıralamada 11 öğrenci Ege Üniversitesini tercih ederken, bin ile 5 bin arası 430, 5 bin ile 10 bin arası 288, 10 bin ile 20 bin arası 353, 20 bin ile 50 bin arası ise 941 öğrencinin tercihi Ege oldu. Böylece Türkiye sıralamasına ilk 50 bin öğrencinin 2 bin 24'ü Ege Üniversitesine yerleşti.

Ege Üniversitesini kazanan öğrencileri kayıt heyecanlarında yalnız bırakmayan Prof. Dr. Rektör Budak, Ege Üniversitesinin üniversite adayı öğrenciler için bir çekim merkezi haline geldiğini belirtti. Prof. Dr. Budak, “Her geçen gün artırdığımız eğitim kalitesi ve öğrenci odaklı eğitim sistemimiz sayesinde yüksek puanlı öğrencilerimizin hedefleri içerisinde yer almaya devam ediyoruz. Bu yıl da neredeyse yüzde 100'lük doluluk oranı yakaladık. Üniversitemize yerleşen öğrencilerin yüzde 63,51'inin ilk beş tercihi içerisinde Ege var. Türkiye sıralamasında ilk 200'den öğrenci aldık. Hedefimiz, kalite ve akreditasyonu önceleyerek yüksek puanlı öğrencileri üniversitemize çekmeye devam etmek. Üniversitemizi tercih ederek tüm programlarımıza yerleşen yeni öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu. Rektör Budak, Ege Üniversitesine ilk 200'den giren Tıp Fakültesi öğrencisi Emir Doğan'ın kaydını bizzat yaparak Doğan'a başarılar diledi. Ege Üniversitesini kazanan öğrenciler, 6 Eylül tarihine kadar e-devlet üzerinden elektronik olarak veya 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında üniversiteye gelerek bizzat kayıtlarını yaptırabiliyor. Rapor teslimi gerektiren programlarda ise programlara yerleşen adaylar, Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan kayıt sistemi üzerinden 6 Eylül tarihine kadar kaydolabilecek.