EÜ Merkez Kütüphanesi sınav döneminde 24 saat açık

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın göreve gelmesinden itibaren vize ve final dönemlerinde de 24 saat açık olan merkez kütüphanesinin, bu sınav döneminde de açık olacağı ifade edildi.

Yaklaşan sınav dönemi ile Ege Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesi, vize dönemi boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazırlanıyor. Öğrenciler için huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasının yanı sıra; çay, börek, çorba gibi ikramların da yapıldığı ifade edilirken, sınav döneminde kütüphaneyi kullanım oranı gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. Ayrıca sınav döneminde kütüphanenin, dış kullanıcılara kapalı olacağı belirtildi.

Öğrencilerin sınav dönemlerine en iyi şekilde hazırlanmaları için çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Çok geniş imkânların bulunduğu bir kütüphaneye sahibiz. Bizim amacımız öğrencilerimizin bu imkânı sonuna kadar kullanmaları. Göreve geldiğimiz günden itibaren sınav dönemlerinde kütüphanemizi 7/24 öğrencilerimizin hizmetine açarak bu farkındalığı oluşturduk. Burada öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunarak ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. Dönüp baktığımızda, bu uygulama ile birlikte öğrencilerimizin kütüphanemizi kullanma oranının eskiye oranla ciddi bir artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Onların başarısı, bizlerin de başarısı demek; çünkü mezun olduklarında her biri çeşitli sektörlerde Ege Üniversitesi'nin temsilcileri olacaklar. Şimdiden tüm öğrencilerimize yaklaşan sınavlarında başarılar diliyor, kütüphanemizden sonuna kadar yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.