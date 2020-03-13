EÜ Organ Nakil Merkezi baştan sona yenilendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Uygulama ve Araştırma Merkezi, EÜ Tıp Fakültesi mezunu ve sağlık turizminin önemli isimlerinden Dr. Ahmet Elser'in destekleriyle yenilendi. Merkezin yenilenmesiyle bir açılış töreni düzenlendi.

Mezun olduğu üniversiteyle bağlarını kopartmaması ve merkeze olan katkısı nedeniyle Dr. Elser'e teşekkür eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Organ nakil merkezimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından 96.28 puanla A Plus seçilen hastanemize yakışır bir şekilde yenilendi. Çalışmalar kapsamında, adeta baştan sona elden geçirilen merkezimizin; elektrik ve su tesisatı, dinlenme alanları, bütün tuvaletleri ile zemin döşemeleri yenilendi, badana-boyası yapıldı. 6 kişilik odalar 2 kişilik olarak yeniden düzenlendi ve 3 oda eklendi" dedi.

Ege Üniversitesinin kendinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Dr. Elser, büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Kayınpederi Arif Durak ile kayınvalidesi Nuran Durak anısına katkıda bulunduğunu hatırlatan Dr. Elser, "Öğrencilik yıllarımın geçtiği üniversiteme böyle bir katkıda bulunmak benim için gurur kaynağı. Çok değerli hocalarımızın yer aldığı merkezimizde hastalarımız şifa bulacak” diye konuştu.

Törene ayrıca; İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, tıp fakültesi yönetimi ve öğretim elemanlarıyla merkez çalışanları katıldı.