EÜ Seroimmunoloji Laboratuvarı antikor testinde bölgedeki tek yetkili laboratuvar

Türkiye'de Kovid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanmış kişileri belirlemek ve tahmini toplam hasta sayısına ulaşmak için 81 ilde başlatılan antikor testleri devam ediyor. Gerçekleştirilecek antikor testlerinin salgın konusunda ne tür bir yol izleneceğine dair ışık tutacağını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bilindiği gibi bu virüs her insanı farklı şekilde etkiliyor. Asemptomik dediğimiz kimi vakalar hastalık belirtisi göstermese de virüsün yayılmasında önemli rol oynuyorlar. Sağlık Bakanlığımızca başlatılan bu çalışma neticesinde hem asemptomik vakalar tespit ediliyor hem de hastalığa bağışıklık kazanmış bireylerin toplumdaki oranı saptanıyor. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroimmunoloji Laboratuvarımız, antikor testi çalışmalarını yürüten bölgedeki tek yetkili laboratuvar. Ekibimiz, gerekli çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Laboratuvar personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

İzmir ve çevre illerden gelen 4 binin üzerinde örneği çalışıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kovid-19 PCR Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, “Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanının ardından ülkemizde ilk Kovid-19 vakası 11 Mart'ta saptandı. Devam eden süreçte Türkiye'de ülke ve il düzeyinde geçirilmiş hastalık ve asemptomatik hastalık düzeyini, hastalık prevalansını saptamak amacıyla 8-20 Haziran tarihlerinde tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsayan Sağlık Bakanlığı düzeyinde bir çalışma planlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre tüm Türkiye'de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 153 bin 577 olarak saptandı. Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçildi. Daha sonra ise antikor testi çalışmak üzere kişiden 3 mililitre(ml) kan örneği alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili laboratuvara gönderilerek çalışmalar sonuçlandırılıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroimmunoloji Laboratuvarımız; İzmir'de, çevre il ve ilçelerden gelecek 4 binden fazla örneği çalışmak üzere bölgede yetkilendirilen tek laboratuvar olma özelliğindedir” diye konuştu.