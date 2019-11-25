EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi robotik cerrahide rekor sayıya ulaştı

Hastanenin, bu sayı ile Ege Bölgesinde yer alan sağlık kurumları arasında ilk sırada yer aldığı açıklandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 2012 yılında başlayan robotik cerrahi operasyonlarında büyük başarı kaydetti. Robotik cerrahide bininci operasyon, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programda doktorlarla ile bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Hastanesinin sağlıkta Türkiye'nin yükselen değeri olduğunu söyledi.

Etkinlikte konuşan Rektör Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin robotik cerrahideki başarısının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımızın Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı ekibi tarafından hastanemizde yapılan değerlendirmeler sonucunda Hastanemiz 96.28 puan alarak A Plus Hastane seçildi. Bu başarı Ege Üniversitesi Hastanesi için bir ilk ve bununla gurur duyuyoruz. Akademik olarak da tıp fakültemiz Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Bu başarılar; klinik ve akademik olarak yükselen bir değer olduğumuzu gösteriyor. Tüm bunların yanında sağlık hizmetimizi çağın modern koşullarına uygun bir şekilde vermeye özen gösteriyoruz. Robotik Cerrahi de insanımıza verdiğimiz üst düzey sağlık hizmetinin bir parçası. Yüzlerce insanımızın bu hizmetten yararlanması bizleri mutlu etti. İlerleyen dönemde tedavi hizmetinin artarak devam etmesi için elimizden geleni yapacağız; ayrıca üniversitemizin robotik cerrahi konusunda ulusal ve uluslararası bir eğitim merkezi olması konusunda da çalışacağız. Cerrahlarımız, bu alandaki tecrübelerini diğer meslektaşları ile paylaşacaklar. Bu düşüncelerle, robotik cerrahide bininci operasyona imza atan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık alanında parlayan bir yıldız olmamızı çalışkan personelimize borçluyuz” diye konuştu.

Etkinliğe Rektör Budak'ın yanı sıra; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekan ve başhekim yardımcıları, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.