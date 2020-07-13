EÜ Tıp Fakültesinde oluşturulan bilim iklimi rakamlara yansıdı

Üniversite bünyesinde son üç yıldır oluşturulan AR-GE, inovasyon ve bilim iklimi, meyvelerini tıp fakültesi bünyesinde de vermeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde, 2019 yılı verilerine göre bilimsel yayın sayısı önceki yıla oranla 48 artış göstererek 582 oldu. Ulusal AR-GE ve yenilik destek programlarından ilgili yılda kuruma aktarılan fon tutarı da 5 milyon 328 bin 442 TL'den 7 milyon 107 324'e yükseldi. Üniversite-üniversite iş birlikli yayın sayısı 2018 yılında 187 iken, bu sayı 2019 yılında 209'a yükseldi. Üniversite-sanayi iş birlikli yayın sayısı 14 iken 18, uluslararası iş birlikli yayın sayısı ise 63 iken 79 oldu.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısına bakıldığında, bir önceki yıla nazaran 26 artışla 2019 verileri 256 yayın olarak belirlendi. Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı ise 21'den 28'e yükseldi. Fakülte; TÜBİTAK tarafından öğretim elemanlarına verilen ulusal destek programı sayısını 17'den 26'ya, öğretim elemanlarının ulusal özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş AR-GE niteliği taşıyan proje sayısını 26'dan 104'e, uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş AR-GE niteliği taşıyan proje sayısını ise 44'ten 119'a yükseltme başarısını gösterdi.

Yayın konusunda da yükseliş gösteren veriler doğrultusunda en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 404'ten 485'e çıktı. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 12'den 16'ya yükselirken, öğretim elemanlarının endüstri ile ortak yürüttükleri proje sayısı bir önceki yıla göre 47 artışla 143'e yükseldi. Öğretim elemanlarının endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 47 milyon 172 bin 27 TL'den 61 milyon 531 bin 986 TL'ye çıktı.

Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı da 2018 yılında 150 bin 626 TL iken, yaklaşık 13 kat artarak 2019'da 2 milyon 102 bin 492 TL oldu. Fakülte bünyesinde sosyal sorumluluk projesi sayısı 65'ten 76'ya, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 68'den 70'e çıktı.

"Tıp fakültemizde de oluşturduğumuz bu bilim ikliminin karşılığını alıyoruz"

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, “Göreve başladığımız günden bu yana araştırma üniversitesi olma adına projelere, yayınlara, AR-GE ve inovasyon alt yapısına önem vererek sürekli gelişmeyi kendimize ilke edindik. Fakültelerimizin bilimsel verileri bu doğrultuda her geçen yıl artıyor. Tıp fakültemizde de oluşturduğumuz bu bilim ikliminin karşılığını alıyoruz. Veriler, bize bunu açık bir şekilde gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.