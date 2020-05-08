EÜ ve Bayındır Belediyesi arasında online iş birliği protokolü imzalandı

Protokol ile Bayındır'da Ege Üniversitesine 34 bin metrekare tarım arazisi tahsis edildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çim Uygulama Araştırma Merkezi ve Bayındır Belediyesi arasında iş birliği protokolü korona virüsü önlemleri kapsamında online canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.

Protokole; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve EÜ Çim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Ali Salman katıldı. Protokol ile Bayındır'da Ege Üniversitesine 34 bin metrekare tarım arazisi tahsis edildiği ifade edildi.

Online protokol imza töreninde konuşan Rektör Budak, "Çim Uygulama Araştırma Merkezimize tahsis edilen 34 bin metrekare tarım arazisini içeren protokolü online canlı yayınla imzaladık. Çim üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak olan merkezimize desteklerinden dolayı Bayındır Belediye Başkanımız Uğur Demirezen'e teşekkür ediyorum” dedi.

EÜ Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin alanında kurulan ilk merkez olmasının önemine değinen Rektör Budak, “Ülkemizin çim konusunda eksik olan açığını gidermek, her geçen gün büyüyen çim sektörüne destek olmak, sorunlara daha hızlı cevap vermek ve daha da önemlisi yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla 2018 yılında ülkemizde bir ilk olarak Çim Uygulama ve Araştırma Merkezimizi, üniversitemiz çatısı altında kurarak İzmir'imize kazandırdık. Merkezimizin çalışmalarını yürütebilmesi için Bayındır Belediyesi meclisince 34 bin metrekare birinci sınıf tarım arazisi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezimize tahsis edildi. Merkezimiz bir yandan kamu kurum ve kuruluşları ile sektörün talepleri doğrultusunda çözüm odaklı bilimsel çalışmalar yürütülecek, eğitimler verilecek diğer yandan da çim sektörünün referans olarak göstereceği üretimi gerçekleştirecek" diye konuştu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de, "Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çim ve bitki üretimi ile çim sektörüne yönelik çok önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Şimdi de Çim Uygulama ve Araştırma Merkezine yer tahsis ederek merkezimizin bilimsel ve teknolojik alanda yenilikçi ve öncü çalışmalarına destek olacağız" dedi.