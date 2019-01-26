İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EÜ ve KKTC arasındaki iş birliğinin artırılması için yavru vatana çıkarma

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, parlamentoda birlikte görev yaptığı milletvekilleri ve halen mecliste görevde olan milletvekillerinden oluşan heyetle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakan ile görüşmeler yaptı. EÜ ile KKTC arasındaki iş birliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle daha ileri seviyelere taşındığını belirten Rektör Budak, görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.


Ege Üniversitesi (EÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesine yönelik EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve parlamentoda birlikte görev yaptığı milletvekilleri ve halen mecliste görevde olan milletvekillerinden oluşan heyet, yavru vatana adeta çıkarma yaptı. Heyet, KKTC'de önemli görüşmelerde bulundu. Heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Tüberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmeler yaptı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Budak, EÜ ile KKTC arasındaki işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle çok ciddi ilerleme kaydettiklerini söyledi.


EÜ ile KKTC Kamu Hizmetleri Komisyonu arasında geçen yıllarda imzalanan işbirliği protokolünü bir süre önce yenilediklerine değinen Rektör Budak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Kamu Hizmetleri Komisyonu ile sınav sorusu hazırlanmasına yönelik bir protokolümüz vardı. Bu protokole ek olarak iş birliğimizi daha fazla geliştirme noktasında önemli görüşmelerimiz oldu. Bu hususta desteklerini esirgemeyen cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemiz güçlü bir akademik kadroya sahip. Köklü üniversitemizin birikim ve tecrübelerini paylaşmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli anlamda önceliklerini dikkate alarak ciddi bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. KKTC ile her alanda iş birliğine açık olduğumuzu belirtmiştik. Gerekli teknik ve akademik alt yapıya sahibiz. Önceki dönem milletvekillerimizden oluşan heyetimizle KKTC'de önemli görüşmeler yaptık. Ege Üniversitesi olarak KKTC ile işbirliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.