EÜ ve KKTC arasındaki iş birliğinin artırılması için yavru vatana çıkarma

Dr. Necdet Budak, parlamentoda birlikte görev yaptığı milletvekilleri ve halen mecliste görevde olan milletvekillerinden oluşan heyetle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakan ile görüşmeler yaptı. EÜ ile KKTC arasındaki iş birliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle daha ileri seviyelere taşındığını belirten Rektör Budak, görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesine yönelik EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve parlamentoda birlikte görev yaptığı milletvekilleri ve halen mecliste görevde olan milletvekillerinden oluşan heyet, yavru vatana adeta çıkarma yaptı. Heyet, KKTC'de önemli görüşmelerde bulundu. Heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Tüberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmeler yaptı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Budak, EÜ ile KKTC arasındaki işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle çok ciddi ilerleme kaydettiklerini söyledi.

EÜ ile KKTC Kamu Hizmetleri Komisyonu arasında geçen yıllarda imzalanan işbirliği protokolünü bir süre önce yenilediklerine değinen Rektör Budak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Kamu Hizmetleri Komisyonu ile sınav sorusu hazırlanmasına yönelik bir protokolümüz vardı. Bu protokole ek olarak iş birliğimizi daha fazla geliştirme noktasında önemli görüşmelerimiz oldu. Bu hususta desteklerini esirgemeyen cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemiz güçlü bir akademik kadroya sahip. Köklü üniversitemizin birikim ve tecrübelerini paylaşmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli anlamda önceliklerini dikkate alarak ciddi bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. KKTC ile her alanda iş birliğine açık olduğumuzu belirtmiştik. Gerekli teknik ve akademik alt yapıya sahibiz. Önceki dönem milletvekillerimizden oluşan heyetimizle KKTC'de önemli görüşmeler yaptık. Ege Üniversitesi olarak KKTC ile işbirliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.