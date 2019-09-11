EÜ'de bilim sanatla buluşuyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırıma Merkezi (EGE MATAL), çalışmalar esnasında yakalanan görüntülerin yer alacağı ‘‘Mikroskopinin Büyüleyici Dünyası-II'' isimli görüntü yarışması ve sergi düzenleyecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve sadece EGE MATAL bünyesinde yer alan Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ile alınmış görüntülerin yarışacağı etkinlikte, mikroskopinin büyüleyici dünyası katılımcılarla buluşacak. Eserlerin değerlendirilmesinde görüntünün bilimsel içeriğinin yanı sıra orijinalliği, teknik olarak yeterliliği, artistik ve görsel olarak etkisi de göz önünde bulundurulacak. Yarışmacılar, başvuru yaptıkları görüntülerle ilgili çalışma hakkında maksimum 50 kelimelik bilimsel bir özet hazırlayacak. Aynı araştırmacı, kategorilerin her birine en fazla 5 adet görüntü ile katılabilecek. Yarışma, siyah-beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

Yalnızca elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların kabul edileceği yarışmaya katılmak için, açıklama metni ve görüntülerin 1 Ekim saat 17.00'ye kadar “semegematal@gmail.com” elektronik posta adresine gönderilmesi gerekiyor. Değerlendirme sonucunda dereceye giren araştırmacılara ödül olarak EGE MATAL bünyesinde bulunan mevcut SEM cihazının kullanılabilmesi için hizmet alımı kapsamında bakiye açılacak. Araştırmacılar, kendilerine sunulan hizmet alımını 1 sene içerisinde kullanım hakkına sahip olacak. Eserlerin yer aldığı sergi 10 Ekim tarihinde katılımcılarla buluşacak.