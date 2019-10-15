EÜ'de "Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları" sergisi

Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, kuruluşundan bugüne akademisyenler tarafından kaleme alınan; kitap, çeviri, süreli yayın ve dergilerin yer aldığı 'Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları' sergisinin açılışı yapıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesinde, 'Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları' sergisi düzenlendi. Serginin açılış konuşmasını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kendileri için tarihi bir gün olduğunu belirtti. Budak, "Bizim için tarihi bir gün. Geçmişten günümüze; hocalarımızın, akademisyenlerimizin, öğretim elemanlarımızın yazdıkları kitaplar, makaleler, yayınlar bizim için çok önemli. Bu sergide ilk kez Ege Üniversitesi hocalarının yapmış olduğu yayınları göreceğiz. Hocalarımızı anmak ve bu bilgileri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sergiyi gelenek haline getirmek istiyoruz. Biliyoruz ki bu yayınlar birçok kişinin araştırmalarında rehberlik etmeye devam edecektir" diye konuştu.

Budak, "Sergi bize heyecan katıyor. Bu değerli eserleri görmekten mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sergiyi çok daha profesyonel hale getireceğiz. Bunun ilk adımını attık. Bilimsel birikimlerimizi görmek geleceğimize ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Yoğun ilgi gören sergiye EÜ Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay ve Prof. Dr. Mehmet Ersan ile EÜ Senato Üyeleri ve çok sayıda akademisyen katıldı.