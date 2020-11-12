İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EÜ'de geliştirilen 61 proje TÜBİTAK STAR Bursu kapsamında kabul gördü

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEP) tarafından yürütülen “Stajyer Araştırmacı Programı” (STAR) bursları kapsamında Ege Üniversitesi’nin şimdiye kadar 61 projesi kabul gördü.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEP) tarafından yürütülen “Stajyer Araştırmacı Programı” (STAR) bursları kapsamında Ege Üniversitesi'nin şimdiye kadar 61 projesi kabul gördü.


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı çağrısı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projeleri ile bilimsel etik gözeterek görev alması ve mühendislik, problem çözme, entelektüel becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yürütülen “Stajyer Araştırmacı Programı” (STAR) bursları kapsamında Ege Üniversitesinin şimdiye kadar 61 projesi kabul gördü.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasının yıldızlarını destekleyen TÜBİTAK, Türkiye'nin starlarını destekleme devam ediyor. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine önemli katkı yapacak olan TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programının müjdesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ülkemizde ilk defa hayata geçirilen en kapsamlı proje tabanlı burs programına üniversitemiz araştırmacıları tarafından hazırlanan 61 proje kabul gördü. Projesi kabul gören öğrencilerimizi ve proje yürütücüsü hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.